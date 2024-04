Fernando Alonso (42) wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Mercedes, maar nu de Grand Prix van Japan achter de rug is, zijn de kansen van de Zilverpijlen op zijn handtekening verder gedaald. Dit zegt Alonso naar aanleiding van de vraag of hij gaat bellen met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Alonso kwalificeerde zich als vijfde voor de F1 Grand Prix van Japan en kwam uiteindelijk als zesde over de finish. Een goede prestatie als je het vergelijkt met zijn teamgenoot, die niet verder kwam dan plek twaalf. Ook wist Alonso in z'n eentje de beide auto's van Mercedes achter zich te houden. En dat terwijl de Aston Martin op de rechte stukken enorm veel snelheid verloor. Stroll sprak op de boordradio zelfs van "een andere categorie" wat betreft de rechte lijn snelheid in vergelijking met de andere teams. Dat Alonso alsnog twee keer een Mercedes en één McLaren achter zich wist te houden, is met recht een goede prestatie te noemen. De prestatie van Mercedes in Japan heeft er echter wel voor gezorgd dat Alonso een stuk minder geïnteresseerd is geraakt in een overstap naar de Duitse renstal.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over zijn boordradio: "Niet echt onenigheid, maar wel een discussie"Lees meer

Alonso had plezier in Japan, twijfelt nog over toekomst

Hoewel Alonso een goede race reed op Suzuka, weet hij nog niet of hij bij Aston Martin blijft na dit seizoen, want het gat richting Red Bull is enorm. "Ik heb veel plezier gehad [in Japan], wat goed is. Ik had één van mijn beste weekenden ooit denk ik op het gebied van racen en alsnog sta ik 44 seconden achter de leider. Dat voelt niet heel aantrekkelijk, maar we gaan het zien", zo vertelde Alonso bij de microfoon van Sky Sports. Maar als hij kijkt naar hoe Mercedes presteerde in Japan, zijn ook zij "niet heel aantrekkelijk" voor de Spanjaard.

LEES MEER: Leclerc reageert op boordradio op Driver of the Day-bericht: "F*ck, ik ben P4"

Alonso haalt op dit moment neus op voor Mercedes

Aston Martin had weliswaar geen hoge topsnelheid in Japan, maar toch wist Alonso voor de beide Mercedessen te blijven. Als hij de vraag krijgt of het gebrek aan snelheid misschien een reden is om een telefoontje te plegen richting Wolff over een mogelijke overstap naar Mercedes, antwoordt Alonso: "Dat is een hele goede vraag, maar Mercedes staat achter ons, dus dat voelt [ook niet] aantrekkelijk."