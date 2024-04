Max Verstappen en Gianpiero Lambiase wisten tijdens de F1 Grand Prix van Japan de aandacht weer eens op zich gevestigd te krijgen. De regie van de Formule 1 zond een gesprek uit dat Verstappen had met zijn engineer op de boordradio en daarop was te horen dat Lambiase gelijk had met betrekking tot de afstelling van de voorvleugel. Verstappen legt naar afloop uit wat er precies gebeurde.

Verstappen reed een vlekkeloze race in Japan vandaag en boekte alweer zijn derde overwinning van het seizoen. De Limburger kwam nimmer in de problemen en dat terwijl hij zich gisteren nog enigszins zorgen leek te maken. De long runs waren niet naar zijn wens, maar achteraf bleek er weinig mis met de race pace. Lambiase vroeg Verstappen gedurende de race op Suzuka wat hij vond van de balans qua voorvleugel. "Het was eerst onderstuur en verschuift nu naar overstuur. Eén of twee clicks aanpassen is goed", zo luide het antwoord van Verstappen. Lambiase leek vervolgens zijn gelijk te halen: "Ik zal nu maar niet zeggen dat ik dit al had voorspeld."

Verstappen trok aan kortste eind in discussie

Na afloop van de Grand Prix werd Verstappen op de persconferentie gevraagd naar de boordradio. De Red Bull-coureur moest ruiterlijk toegeven dat zijn race-engineer gelijk bleek te hebben wat betreft de afstelling. "We hadden niet echt onenigheid of iets, maar wel een discussie over de ideale stand van de voorvleugel. Hij zei tegen mij 'weet je echt zeker dat je dit wil?'. Ik zei 'ja', alleen bleek dat uiteindelijk verkeerd te zijn. Hij had gelijk, al maakt me dat op een bepaalde manier ook juist nog gemotiveerder. Als ik niet helemaal tevreden ben met de balans, dan probeer ik namelijk nog steeds zo consistent mogelijk te zijn zonder terug te schreeuwen tegen hem!"

Goede relatie met Lambiase

Het is niet voor het eerst dat Verstappen en Lambiase discussiërend of kibbelend op de boordradio te horen zijn tijdens een raceweekend, maar volgens de wereldkampioen onderstreept dat juist hun goede relatie. "We hebben een goede relatie en op deze manier werkt het voor ons allebei goed", aldus Verstappen.

