Het staatsinvesteringsfonds van Bahrein heeft een grote stap gezet bij McLaren. Het heeft namelijk de McLaren Group volledig overgenomen. Dit zou het Formule 1-team de financiële boost kunnen geven dat het nodig heeft.

Na Bruce McLaren en Teddy Mayer werd Ron Dennis de eigenaar van het McLaren Formule 1-team in 1981. Mansour Ojjeh, de CEO van vliegtuigbouwer en horlogeproducent Techniques d'Avant Garde (TAG), nam 50% van de aandelen over in 1983 en ze creëerden samen de McLaren Group. Vanaf 2000 kreeg Mercedes via DaimlerChrysler 40% van het bedrijf in handen. Dennis en Ojjeh behielden samen 30%, nadat het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat Holding Company de overige 30% opkocht in 2007. McLaren zat, ondanks dat ze vaak op de hoogste trede van het podium te vinden waren, in financiële problemen, maar ze konden dus in leven blijven dankzij hulp van de regering van Bahrein.

Steun van Bahreinse regering

Zak Brown werd in 2018 de nieuwe CEO van de McLaren Group, nadat Dennis het team had verlaten en Ojjeh kwam te overlijden. Ondanks steun van de Bahreinse regering, dreigde McLaren alsnog failliet te gaan. Tijdens de coronapandemie moest het zo'n 25% van haar werknemers ontslaan en een lening van 150 miljoen Britse pond afsluiten bij de National Bank of Bahrain. De Bahrain Mumtalakat Holding Company was al de grootaandeelhouder van de McLaren Group geworden, maar het Britse bedrijf kon dit weekend aankondigen dat het staatsinvesteringsfonds de volledige eigendom van het aandelenkapitaal heeft overgenomen. De McLaren Group bestaat onder andere uit McLaren Racing dat niet alleen in de Formule 1, maar ook in IndyCar, het Formule E-wereldkampioenschap en Extreme E actief is.

Controversiële overname

De McLaren Group is nu dus volledig in handen van de Bahreinse regering. McLaren Racing is voor 67% van de McLaren Group en voor 33% van de Amerikaanse investeringsmaatschappij MSP Sports Capital. Zak Brown heeft recentelijk zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en zal zijn rol als CEO tot en met 2030 behouden.

De overname van de McLaren Group door het Bahreinse investeringsfonds komt niet zonder kritiek. In het Britse Hogerhuis kwamen de banden tussen McLaren en de Bahreinse regering ter sprake als onderdeel van een debat over sport dat wordt gebruikt om het imago van landen die een slechte staat van dienst hebben met betrekking tot mensenrechten, op te krikken. Sportswashing dus. Zo zei Lord Scriven dat Stefano Domenicali's "leiderschap van de Formule 1 de reputatie van zijn sport schaadt, omdat hij weigert zich bezig te houden met de kwesties rond F1 en de mensenrechten".

