Hoewel Lando Norris in Djedda op de beelden iets te vroeg van zijn startplek kwam, hadden de sensoren geen beweging gemeten. Het betekende dat de McLaren-coureur niet hoefde te rekenen op een straf en Norris legt uit dat hij zelf ook niet helemaal weet wat er nu precies gebeurde.

De regels omtrent een valse start zijn vrij duidelijk. Zo mag een coureur simpelweg niet al in beweging komen, zodra de startlichten hun werk gaan doen. Toch staat of valt alles met het waarnemen van de actie. Tegenwoordig doet de Formule 1 weinig op het oog, maar kijkt het naar de data. De sensoren op de Formule 1-auto's laten ruimte over voor marge en dat heeft ervoor gezorgd dat de Brit weg is gekomen met zijn 'valse start'. Toch was Norris niet de enige die te vroeg van zijn plek kwam, naderhand doken er ook beelden op van Sergio Pérez. De Mexicaan rolde al voordat de lichten uitgingen en Norris is bij Autosport.com van mening dat de overtreding van 'Checo' duidelijker was dan die van hem.

Geen voordeel, geen straf

Norris staat nu eenmaal niet bekend als een 'smerige' coureur en vertelt dat hij ook enigszins verrast was door het hele gebeuren in Djedda. "Ik heb dit nog nooit in mijn leven gedaan. Sinds ik kart, heb ik dit nog nooit gedaan, dus ik weet niet wat er plotseling gebeurde." Hij beschrijft de situatie vanuit de auto: "Je bent klaar om te racen, maar het is vrij donker en er zijn zoveel lichten. Dus ik weet niet of ik gewoon heb gereageerd op een licht ergens anders, in mijn ooghoek of ergens ervoor, van mensen die video's maken of wat het ook is. Ik reageerde ergens op, maar slaagde er blijkbaar snel genoeg in om te stoppen. Daarna heb ik mezelf 'pijn gedaan' in de aanloop naar bocht 1. Ik weet niet of ik kan beantwoorden waarom het gebeurde." Ook Norris wijst naar de sensoren: "Ik weet niet precies hoe de regels werken - op welk moment je moet stoppen, hoe de transponder werkt en al die dingen. Ik was een beetje verrast. Ja, maar ik heb er geen voordeel aan gehad."

'Valse start' Checo was erger

Als hij dan toch kritisch is, dan wijst hij ook naar 'Checo'. "Dit [rollen van Pérez] was meer een straf dan wat ik deed, maar uiteindelijk het was geen straf, toch?" Van de valse start van Pérez, daar kwamen na de race pas de beelden van. "Dat is een echt voordeel van de feitelijke startprocedure. Die van mij, daar probeerde ik niet een voordeel te pakken: Ik probeer gewoon te reageren. En ik heb per ongeluk gereageerd, wat een fout is. Terwijl wat er met zijn auto gebeurde, en ik weet niet of hij het expres deed of zo, dus ik kan er geen commentaar op geven, zal helpen bij een start. Maar nogmaals, ik weet niet wat de regels ervoor zijn", aldus Norris.

