Daar waar Sergio Pérez in zijn eerste paar seizoenen bij Red Bull Racing nog de strijd aan wilde gaan met teamgenoot Max Verstappen, geeft hij op de persconferentie in Australië toe dat de Nederlander eigenlijk toch wel op een heel hoog niveau rondrijdt.

Voor 'Checo' wordt het 2024-seizoen een belangrijk jaar. Zo beschikt hij over een aflopend contract en hoopt hij die te kunnen verlengen bij de regerend constructeurskampioen. De Mexicaanse Red Bull-coureur is sinds 2021 onderdeel van het Oostenrijkse team en is tot op heden de enige coureur geweest die naast Verstappen ook overwinningen mee kon pakken, na het vertrek van Daniel Ricciardo. Toch stond de positie van 'Checo' bij Red Bull Racing ter discussie en dat had natuurlijk alles te maken met zijn vormdip die vorig jaar ineens aan de gang was. Er waren stemmen die zeiden dat Pérez simpelweg te veel bezig was met Verstappen en de tweede man van Red Bull geeft tekst en uitleg over hoe hij het 2024-seizoen is aangegaan.

'Verstappen is complete coureur'

Pérez stelt tijdens de persconferentie dat Verstappen simpelweg op een ander niveau rondrijdt. "Ik denk dat Max een heel complete coureur is die heel sterk is in de kwalificatie, heel sterk in de race. Hij heeft weinig zwakke punten of maakt zelden fouten. Hij rijdt op een heel hoog niveau." Daarvoor wijst hij naar de kwalificaties van de afgelopen raceweekenden. "Ik denk dat als je terugkijkt, zelfs tijdens de laatste twee kwalificaties, hij de enige coureur is geweest die zijn volledige potentieel heeft kunnen benutten tijdens de kwalificatie."

'Checo' richt zich op zichzelf

Toch wil Pérez zich niet laten gek maken en hij richt zich dan ook vooral op zijn eigen taken. "Natuurlijk in de gaten houden wat hij doet, hoe hij het maximale uit de auto haalt, maar tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om me op mezelf te richten en het maximale uit mezelf te halen. En als ik dat kan, weet ik dat ik er altijd dichtbij zal zijn."

