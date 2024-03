Max Verstappen staat het komende weekend alweer op het punt om zijn eigen record van tien Grand Prix-zeges op een rij te evenaren. Een mooie mijlpaal, maar het is iets waar de Nederlander naar eigen zeggen niet al te veel over na denkt. Verstappen legt uit hoe hij precies kijkt naar dit soort statistieken.

Voorlopig is Verstappen dit seizoen weer verder gegaan op dezelfde voet als in 2023. De drievoudig wereldkampioen wist in dat jaar negentien van de 22 mogelijke zeges in de koningsklasse te pakken en wist daarmee record na record te breken tijdens de afgelopen jaargang. Verstappen is verder gegaan waar hij gebleven was en heeft vooralsnog geen kind aan de rest van het hele veld. De eerste twee races van het jaar in Bahrein en Saoedi-Arabië werden met twee vingers in de neus gewonnen en het lijkt als een paal boven water te staan dat de Limburger wereldtitel nummer vier in 2024 gaat pakken.

Record evenaren

Met het binnenhalen van de laatste zeven races in 2023, kan hij met een zege in Melbourne zijn record van tien overwinningen op een rij alweer evenaren. Een bijzondere prestatie, zeker omdat het pakken van dat record ook nog niet zo lang geleden is. "Het is vrij krankzinnig natuurlijk. Maar ik denk zelf niet al te veel over dit soort dingen na. Ik bekijk het steeds per weekend. Natuurlijk is het geweldig dat we de kans hebben om weer tien op een rij te winnen, maar ik vind het belangrijker dat we altijd punten scoren en het kampioenschap winnen. Dat is waar je elk jaar voor gaat", zo citeert Motorsport.com de man uit Hasselt.

Lastig te verslaan

Eén ding lijkt duidelijk: Verstappen en Red Bull lijken op dit moment een combinatie die amper te verslaan valt. “Ik kijk daar zelf niet zo naar. Als coureur zijnde moet je natuurlijk wel altijd het geloof hebben dat je de beste bent op de grid. Maar aan de andere kant ben ik er niet heel erg mee bezig dat ik zo moet denken", zo geeft Verstappen aan. “Ik heb een goed gevoel over de auto en geniet er gewoon van. Dat is genoeg voor mij. Ik doe altijd mijn best tijdens een raceweekend en probeer altijd het maximale eruit te halen. En als je dan over een geweldige auto beschikt, kun je geweldige dingen bereiken", besluit de Red Bull-coureur.

