'Oorzaak van impopulair Red Bull in VK', Jos Verstappen moet start rallyseizoen overslaan | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nog een paar dagen voordat de testdagen in Bahrein van start gaan, kwam er nog het één en ander naar buiten. Zo werd bekend dat Jos Verstappen te kampen heeft met migraine en daarom zijn start van het rallyseizoen moet uitstellen. Karun Chandock legt uit waarom Red Bull Racing niet zo populair is in het Verenigd Koninkrijk en de FIA corrigeert de datum voor de inschrijving voor nieuwe teams. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Jos Verstappen ziet start rallyseizoen in het water vallen vanwege gezondheidsredenen

Voor Jos Verstappen komt de start van het nieuwe rallyseizoen net iets te vroeg. De vader van de tweevoudig Formule 1-kampioen kampt met migraine-achtige symptomen en zal volgende week niet in het Belgische Haspengouw verschijnen voor de eerste ronde van het rallyseizoen. Hele artikel lezen? Klik hier

Button verbaasd over contractverlenging Norris: "McLaren geeft hem geen winnende auto"

Lando Norris tekende kort na afgelopen seizoen een nieuw contract. De Britse coureur zal bij McLaren in de Formule 1 blijven tot en met 2025. Jenson Button betwijfelt echter of dit de juiste beslissing is geweest. De wereldkampioen van 2009 vindt dat Norris op een moment in zijn carrière zit waarin hij in een winnende auto hoort te zitten. Hele artikel lezen? Klik hier

Chandok: "Red Bull heeft zich op bizarre wijze impopulair gemaakt bij Britse fan"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Karun Chandock heeft Red Bull Racing het aan zichzelf te danken dat het team niet zo populair is in Groot-Brittannië. Vooral de reacties van Red Bull op de gebeurtenissen in 2021 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zouden hieraan ten grondslag liggen. Hele artikel lezen? Klik hier

Ocon legt uit hoe hij gaat samenwerken met Gasly: "We zullen nooit beste vrienden worden"

Esteban Ocon heeft voor aankomend seizoen een nieuwe teamgenoot bij Alpine. Landgenoot Pierre Gasly is vertrokken van AlphaTauri naar de Franse renstal. De twee coureurs hebben echter naar verluidt een slechte band met elkaar door situaties uit het verleden. Ocon zegt dan ook nooit beste vrienden te worden met Gasly. Hele artikel lezen? Klik hier

'FIA komt terug op deadline voor inschrijving nieuwe teams'

De FIA komt terug op de deadline voor teams die zich willen inschrijven voor het Formule 1-wereldkampioenschap. In januari bracht de internationale autobond naar buiten dat er een speciale aanmeldingsronde was geopend voor nieuwe teams. De deadline zou in eerste instantie op 17 februari liggen, maar dat blijkt een foutje te zijn. Hele artikel lezen? Klik hier

