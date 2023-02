Remy Ramjiawan

Voor Jos Verstappen komt de start van het nieuwe rallyseizoen net iets te vroeg. De vader van de tweevoudig Formule 1-kampioen kampt met migraine-achtige symptomen en zal volgende week niet in het Belgische Haspengouw verschijnen voor de eerste ronde van het rallyseizoen.

Nadat Verstappen senior, zoon Max wist af te leveren bij Toro Rosso was hij veelvuldig te zien in de Formule 1-paddock. De overstap naar Red Bull Racing kwam in 2016 en sinds die periode is de voormalig Formule 1-coureur ook steeds minder vaak aanwezig tijdens de raceweekenden. Vorig jaar is 'Jos the Boss' begonnen met het rallyen, waar hij zichtbaar van genoot. Vanwege medische redenen zal hij de start van het nieuwe jaar moeten gaan overslaan, zo meldt Verstappen.com.

Gezondheid voorop

Met de vijftigjarige coureur gaat het inmiddels weer goed, maar er is nog aanvullend medisch onderzoek nodig. Na overleg is er daarom besloten om voorlopig even niet te gaan racen. De voormalig teamgenoot van Michael Schumacher, zal volgende week echter wel naar Bahrein afreizen. Dan vinden namelijk de testdagen plaats van de Formule 1. Op de website wordt benadrukt dat de gezondheid van Jos voorop staat en zodra de situatie verbetert, dan zal de voormalig Minardi-coureur weer direct in de rallyauto gaan klimmen.

