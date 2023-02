Vincent Bruins

Zaterdag 18 februari 2023 10:36

Esteban Ocon heeft voor aankomend seizoen een nieuwe teamgenoot bij Alpine. Landgenoot Pierre Gasly is vertrokken van AlphaTauri naar de Franse renstal. De twee coureurs hebben echter naar verluidt een slechte band met elkaar door situaties uit het verleden. Ocon zegt dan ook nooit beste vrienden te worden met Gasly.

Toen Ocon voor Force India uitkwam in 2017 en 2018, had de Fransman al een opvallende rivaliteit met toenmalig teamgenoot Sergio Pérez. Het duo crashte samen in Azerbaijan en op Spa-Francorchamps in 2017 en wederom bij de start in Singapore in 2018. Geen van beiden was van plan om verantwoordelijkheid te dragen voor de incidenten. Vanaf 2021 had Ocon een stroeve relatie met Fernando Alonso bij Alpine. Nu zal hij moeten samenwerken met Gasly.

Beste vrienden

"We zullen nooit beste vrienden worden," legde de eenmalige Grand Prix-winnaar uit tegenover crash.net. "Het is echter belangrijk om samen de flow erin te houden, want dat zorgt voor gesprekken en oplossingen met het team en zo is het altijd al in de autosport geweest. Feit is dat coureurs samenwerken en elk probleem of manier van doen melden, en het team komt met een aantal oplossingen en dat is wat we uit ons team moet proberen te halen om vooraan mee te kunnen doen."

Iedereen verslaan

"Ik ben een coureur, ik doe mee om iedereen te verslaan," vertelde de 26-jarige die niet van plan is zijn agressieve stijl van racen aan te passen. "Zo race ik al mijn hele leven en dat is hoe ik in het verleden succes heb geboekt en titels heb gewonnen. Op dezelfde manier heb ik uiteindelijk ook Fernando [Alonso] verslagen. Ik race zoals ik wil racen. Wat belangrijk blijft is om punten te scoren en samen te werken met Pierre. Ik wil echter tegen iedereen vechten en ik geloof dat ik ook tegen iedereen kan vechten."

