Dit waren de laatste paar liveries van Alpine in de Formule 1

Lars Leeftink

Zaterdag 18 februari 2023 07:59

Alpine heeft de livery voor het seizoen 2023 afgelopen donderdag geopenbaard, en het team koos wederom voor twee verschillende liveries. Mede hierdoor en een sponsorwijziging hebben we de afgelopen jaren verschillende liveries gezien.

De kleuren van de livery veranderde enorm toen het team van Renault naar Alpine ging. Van het alom bekende geel en zwart ging het team vooral richting blauw, roze en nog een paar andere kleuren. Ook de komst van verschillende sponsoren hebben voor veranderingen gezorgd. Tijd om de liveries van Alpine eens op een rijtje te zetten.

2020

In 2020, het laatste seizoen als Renault, was de livery vooral zwart en geel. Dit was de jaren daarvoor ook al het geval geweest. Onder meer Infiniti, Edge, RCI, Mapfre en Castrol waren terug te vinden op de livery van de R.S.20. Tijdens dit seizoen werd de auto bestuurd door Daniel Ricciardo en Esteban Ocon, maar niet met enorm veel succes. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de echt goede resultaten bleven uit. Met 181 punten eindigde het team vijfde en was het tijd voor een andere naam en een frisse start.

2021

In 2021 bleek Ocon bij het team te blijven, maar werd Fernando Alonso als grote naam naar Alpine gehaald om het begin van een nieuwe periode in te luiden. Met 155 punten en een vijfde plaats veranderde er echter vrij weinig aan de resultaten. Het ging niet beter, maar ook niet slechter. De livery veranderde echter wel enorm. De kleuren rood en blauw domineerden de livery, met de voorkant die blauw was en de achterkant die rood was. Er was ook wit te zien, terwijl sponsoren als Edge, Mapfre, Castrol en Renault E-Tech duidelijk te zien waren op de nieuwe livery.

2022

In 2022 zou het team met Alonso en Ocon wederom als coureurs het nieuwe tijdperk in de Formule 1 openen met 173 punten en een vierde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs. McLaren werd dit keer wel verslagen, en dit deed het team tevens met een andere livery. Er was naast rood en blauw ook ineens roze te zien op de auto. Het team had namelijk BWT aangetrokken als sponsor, en dit had invloed op de livery. De andere sponsoren van de afgelopen jaren waren ook weer terug te vinden op de livery van de auto. De bovenkant bleek blauw, de onderkant (vanaf de zijkant) roze.

2023

In 2023 veranderde er aan de patronen en kleuren vrij weinig. Vanaf de zijkant is de bovenkant nog steeds blauw en de onderkant nog steeds roze. Er is echter ook wat meer zwart te zien, terwijl de vleugel niet meer roze is. Tijdens de eerste drie races van het seizoen gaat het team tevens met een compleet roze livery rijden. Daarna gaat het team door met de standaard livery.

