Wordt dit het jaar waarin Alpine aansluiting weet te vinden met de topteams in F1?

Alpine is sinds haar terugkeer in 2016 niet meer het team dat in de periodes daarvoor kampioenschappen won in F1 en mee kon strijden om zeges. Kan het Franse team in 2024 definitief de stap zetten richting de topteams van F1 of wordt komend seizoen weer meer van hetzelfde?

Renault is al tientallen jaren een begrip in F1, zowel als team als leverancier van motoren. Het team maakte in 1977 haar debuut in de koningsklasse. Toch kan, zeker de laatste jaren, gezegd worden dat Renault niet in staat is gebleken om recent terug te keren naar de vorm die het in de beginjaren 2000 had. Dit ondanks dat ze goede coureurs in hun team hebben gehad. Kan dit in 2024 anders worden en zo ja: hoe?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vowles reageert op Horner-beschuldigingen: "Dan moeten we ook zelf in de spiegel kijken"

Renault in F1

Renault maakte van 1977 tot en met 1985 haar eerste periode mee als team in F1. Wat betreft coureurs kon het, op een jaartje Alain Prost na, de grote namen wat betreft coureurs niet binnenhalen. Toch kende het team in 1981, 1982 en 1983 wel succes door twee keer tweede en een keer derde te worden bij de constructeurs. Er werden tussen 1977 en 1985 vijftien zeges geboekt, maar titels bleven uit.

Na een periode van afwezigheid keerde Renault in 2002 terug in F1. Tot eind 2009 was het actief in de koningsklasse, maar met meer succes dan de periode daarvoor. Met coureurs als Jarno Trulli, Fernando Alonso en Giancarlo Fisichella kon het team in deze periode grote successen boeken. In 2005 en 2006 werd het team voor het eerst kampioen bij de coureurs en constructeurs. Verder werd het in 2004, 2007 en 2008 derde bij de constructeurs. In totaal boekte Renault in deze periode negentien zeges, waarvan de meeste in 2005 en 2006.

Na twee jaren die Renault snel zal willen vergeten, 2010 en 2011, nam het merk weer even afscheid van de sport. Vervolgens was het team van 2016 tot en met 2020 weer als Renault actief in de sport. Dit deed het met coureurs als Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg. Het succes van de periode daarvoor bleef tijdens deze periode uit. Het team won geen enkele race en eindigde op P9, P6, P4, P5 en P5 bij de constructeurs.

Alpine

Vanaf het seizoen 2021 ging het team van Renault door het leven als Alpine, met Fernando Alonso en Esteban Ocon als coureurs. Het team werd dat seizoen zesde bij de constructeurs met 155 punten en won zelfs een Grand Prix: de Grand Prix van Hongarije, gewonnen door Ocon. In 2022 zou het team, wederom met Alonso en Ocon als coureurs, nog beter presteren. Het team scoorde 173 punten en zou vierde eindigen bij de coureurs. Dit bleek, voor nu, echter het hoogtepunt te zijn van Alpine. In 2023 werd het team namelijk ingehaald door McLaren en Aston Martin en scoorde het team 'maar' 120 punten. Het leverde een zesde plaats op bij de constructeurs.

Problemen Alpine

Dat moet in 2024 beter, maar de vraag is of dit gaat lukken. In 2023 vertrokken onder meer teambaas Otmar Szafnauer en verder ook nog Davide Brivio, Alan Permane en Pat Fry bij Alpine, waardoor de organisatie flink op de schop ging. Daarnaast was er in 2023 nog een ander probleem dat eigenlijk elk jaar wel terug lijk te keren: betrouwbaarheid. Esteban Ocon viel, samen met Logan Sargeant, in 2023 het vaakst uit en dit lag zeker niet altijd aan de Fransman. Ook Pierre Gasly maakte aardig wat uitvalbeurten mee in 2023.

Met Bruno Famin als teambaas en een frisse wind door de organisatie van het team hoopt Alpine dat het zich kan mengen in de strijd tussen de vier teams die achter Red Bull Racing om plek twee en drie bij de constructeurs strijden: Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin.

Toekomst Gasly en Ocon

Of Alpine hierin gaat slagen en het team organisatorisch gezien in rustiger vaarwater gaat komen, zal ook gaan bepalen hoe coureurs Ocon en Gasly over hun toekomst bij het Franse team denken. Beide coureurs hebben nog contract tot eind 2024 en zullen ook bij andere teams opties hebben. Als Alpine in 2024 een goede en competitieve auto op de baan kan krijgen die ervoor zorgt dat Gasly en Ocon mee kunnen doen om de punten, dan zullen de twee Franse coureurs eerder geneigd zijn om bij Alpine te blijven. Mocht het weer een seizoen worden met betrouwbaarheidsproblemen en het ontbreken van consistentie op zondag, dan zullen zowel Gasly als Ocon opties hebben bij andere teams. Dat

Conclusie

Het wordt voor Alpine een jaar van bijbenen of afhaken. Hoe het team op organisatorisch gebied gaat presteren, of de betrouwbaarheid van de auto beter gaat zijn en of het team op consistente basis meer prestatie uit de auto kan halen, zal de doorslag gaan geven. Het gaat tevens bepalen of Gasly en Ocon het interessant vinden om ook na 2024 coureur te zijn van Alpine. Voor Alpine zal het lastig worden om betere coureurs te vinden dan de twee 27-jarige coureurs die ze nu hebben. Het vertrek van beide coureurs zou bijna met zekerheid verlies van kwaliteit betekenen.