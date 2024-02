Alpine heeft woensdagmiddag tijdens een grote show de livery voor het F1-seizoen 2024 onthuld. De afgelopen jaren waren paars en blauw de dominante kleuren van het team, hoewel er ook meer zwart aanwezig is.

Het team, dat ondersteuning krijgt van leverancier Renault en voorgaande jaren ook als Renault in F1 actief was, gaat als Alpine in 2024 aan haar vierde seizoen in de koningsklasse beginnen. In 2021 eindigde het team met 155 punten vijfde bij de constructeurs, terwijl in 2022 het team met 173 vierde werd. Het afgelopen seizoen verliep met 120 punten en een zesde plaats bij de constructeurs wat minder, met vooral veel uitvalbeurten: tien. Het was een seizoen waarin onder meer teambaas Otmar Szafnauer en verder ook nog Davide Brivio, Alan Permane en Pat Fry vertrokken. Het hoogtepunt van Alpine tot nu toe in F1: de overwinning van Esteban Ocon tijdens de Grand Prix van Hongarije en drie keer een derde plaats.

Alpine 2024

In 2024 gaat het team proberen weer aan te sluiten bij teams als Aston Martin, McLaren, Mercedes en Ferrari. Het Franse team wil een poging gaan doen om stabiel in de top tien terug te vinden te zijn tijdens raceweekenden en de betrouwbaarheid te verbeteren. Dit gaat het doen met Pierre Gasly en Ocon wederom als coureurs en een livery die niet veel veranderd is. Bij de lancering werd duidelijk dat blauw en zwart de dominante kleuren van de livery zijn. Hieronder foto's van de livery.