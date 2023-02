Remy Ramjiawan

Zaterdag 18 februari 2023 14:29 - Laatste update: 14:33

De FIA komt terug op de deadline voor teams die zich willen inschrijven voor het Formule 1-wereldkampioenschap. In januari bracht de internationale autobond naar buiten dat er een speciale aanmeldingsronde was geopend voor nieuwe teams. De deadline zou in eerste instantie op 17 februari liggen, maar na navraag van Racingnews365 blijkt dit een foutje te zijn.

Daar waar de FIA een lange tijd de deur heeft dichtgehouden voor eventuele nieuwe toetreders, kwam daar in januari verandering in. De autobond opende een speciale aanmeldingsronde onder de noemer 'Expression of interest'. Michael Andretti probeert al een tijdje een nieuw team op te richten en kan middels het proces van de FIA een officiële aanmelding indienen. Ook zouden er plannen zijn vanuit Azië om een renstal in de koningsklasse op te starten.

Artikel gaat verder onder video

Expression of interest

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem gaf in januari het startschot voor nieuwe teams met de aftrap van het Expression of interest-proces. In het bijgevoegde document van de autobond was te lezen dat nieuwe toetreders tot en met 17 februari 17:00 uur de tijd hadden om aan te geven dat ze interesse in een deelname zouden hebben. Het blijkt dat die deadline niet klopt en dat dit per abuis in het document is verschenen. "Er is geen deadline voor de eerste aanvraag, omdat kandidaat-teams enige tijd nodig kunnen hebben om het eerste informatiepakket voor te bereiden dat de FIA nodig heeft", zo luidt de reactie van de FIA bij het medium.

OOK INTERESSANT: De strenge eisen die de FIA heeft opgesteld voor potentiële nieuwe teams

OOK INTERESSANT: 'FIA klungelde met bevestiging voor behoud van minimumgewicht van 798 kg'

Ondanks dat de FIA uitspreekt dat er geen officiële deadline staat op de aanmelding, moeten de aanvragen wel binnen zijn voor 30 april. De teams worden dan door de ballotagecommissie gehaald om te controleren of het project wel levensvatbaar is en vooral ook blijft in de Formule 1. Pas als een nieuwe toetreder aan alle voorwaarden heeft voldaan, dan krijgt het naar verwachting rondom 30 juni de beslissing van de FIA te horen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)