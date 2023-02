Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 februari 2023 12:16

De FIA heeft donderdag bekend gemaakt dat het een speciale aanmeldingsronde heeft geopend voor teams die geïnteresseerd zijn om de stap naar de Formule 1 te maken. Ondanks de handreiking van de bond, is de FIA wel met een waslijst aan eisen gekomen voor nieuwe toetreders.

Het bestuursorgaan gaf vorig jaar nog aan dat het geen nieuwe teams aan het overwegen was, ondanks de lobby van Michael Andretti. Een klein jaartje later geeft de FIA dan toch een opening voor kandidaten die mee willen doen aan het miljoenenbal. Wel wil de bond ervoor zorgen dat een nieuw team op eigen benen kan staan, niet troosteloos vertrekt uit de sport en waarde toevoegt aan de koningsklasse. Om dit allemaal te waarborgen heeft de FIA een lijst aan eisen opgesteld.

Drempel

De bond een flinke toetredingdrempel toegevoegd voor de potentiële nieuwe toetreders. Dit geldt niet alleen op het gebied van de financiën, maar ook op het technische en ethische vlak. De eerste horde voor een nieuwe renstal is om per e-mail kenbaar te maken dat het interesse heeft om een Formule 1-team op te starten. Dat gaat gepaard met het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst en het betalen van een administratievergoeding van 20.000 dollar. In de e-mail waarin een team haar interesse onthult, moeten de volgende elementen worden toegevoegd:



- Een begeleidende brief waarin de kandidaat wordt voorgesteld.

- De volledige contactgegevens van de kandidaat, waaronder de naam van de belangrijkste contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres en postadres.

- Bedrijfsgegevens, inclusief adres, statuten en infrastructuurgegevens.

- De identiteit van alle aandeelhouders en de uiteindelijke begunstigde van alle aandelen.

- Een CV van elke directeur en functionaris van de kandidaat.

- Informatie over de relevante ervaring en capaciteiten van de kandidaat in de auto- en/of motorsportsector, met inbegrip van technische ervaring, race-ervaring, faciliteiten, uitrusting en technische middelen.

Volgende stap

De FIA zal de lijst van de geschikte kandidaten uitfilteren en de overgebleven potentiële toetreders krijgen een nieuwe lijst waar zij aan moeten voldoen. Het inschrijfgeld van 300.000 dollar moet worden afgetikt, waarvan de eerdere 20.000 dollar mag worden afgetrokken. Verder wil de FIA de volgende informatie ontvangen van de kandidaten:



- De technische bekwaamheid en middelen van het team.

- Het vermogen van het team om voldoende financiering bijeen te brengen en te behouden om aan de financiële verplichtingen te voldoen en competitief te zijn.

- Het vermogen van het team om te voldoen aan zijn verplichtingen onder de sportieve, technische en financiële reglementen van de F1.

- Een gedetailleerd bedrijfsplan (inclusief financiële prognoses) voor de eerste vijf jaar van het project.

- De ervaring en capaciteiten van het team in de auto- en/of motorsportsector (inclusief technische ervaring, race-ervaring, faciliteiten, uitrusting en technische middelen) en relevante personeelsbezetting/ervaring.

- Of het team en alle personen die voorstellen deel te nemen aan de eigendom van, de zeggenschap over of het beheer van het team, betrouwbaar zijn.

- Overwegingen van duurzaamheid, EDI (gelijkheid, diversiteit en integratie) en maatschappelijk nut.

- De beoordeling door de FIA van de waarde die de kandidaat aan het kampioenschap kan toevoegen, met inbegrip van zijn reputatie en integriteit.

FIA beslist

Als een toetreder aan de bovenstaande eisen heeft voldaan, dan heeft de FIA tot en met 30 juni de tijd om te reageren op de kandidatuur. De autobond kan dan altijd nog met aanvullende eisen komen, als het orgaan twijfelt. Pas als alle vinkjes zijn gezet door de autobond, dan kan een team zich aanmelden bij de FOM en zal het nieuwe team het inschrijfgeld van 200 miljoen dollar moeten gaan betalen. Zodra dit is geregeld, kan het team zich gaan focussen op het runnen van een renstal in de koningsklasse.

