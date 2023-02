'FIA klungelde met bevestiging voor behoud van minimumgewicht van 798 kg'

Remy Ramjiawan

Donderdag 9 februari 2023 18:43 - Laatste update: 18:48

Aankomend seizoen zal het minimumgewicht van een Formule 1-auto 798 kg blijven, ondanks dat enkele teams blijven strijden voor een minimum van 796 kg, zo weet de Britse tak van Motorsport.com te melden. Om dit vast te leggen moest de FIA een wijziging doorvoeren, maar vanwege een administratief foutje werd de autobond gedwongen om voor een creatieve oplossing te gaan.

Het technische adviescomité van de FIA is onlangs bij elkaar gekomen en heeft besloten om dit seizoen vast te houden aan het minimumgewicht van vorig jaar, namelijk 798 kg. In eerste instantie was er vastgelegd dat een Formule 1-auto in 2023 minimaal 796 kg zou moeten wegen en dus moest de FIA de tekst aanpassen. Maar wat normaal gesproken een simpel proces zou moeten zijn, was uiteindelijk een foutenfestijn geworden.

Teams springen op de bres

De FIA was vergeten om de aanpassing te vermelden in een update van het technisch reglement, dat inmiddels al is goedgekeurd door de F1-commissie. De autobond had echter nog een optie om de wijziging er doorheen te krijgen, namelijk door een stemming onder teams te houden. Als acht van de tien teams voor het plan zouden stemmen, dan was de regelwijziging alsnog doorgevoerd. Maar daar waar er in eerste instantie nog voldoende steun was voor het plan, zouden sommige teams van gedachten zijn veranderd en hielden zij vast aan het gewicht van 796 kg.

Troefkaart

Uiteindelijk heeft de FIA middels artikel 4.3 van het technisch reglement alsnog de wijziging er doorheen gedrukt. Het artikel schrijft voor dat het minimumgewicht bijgesteld kan worden afhankelijk van de gewichtsverandering van de droogweerbanden ten opzichte van het jaar ervoor, met een marge van 1 kg. Door artikel 4.3 in te zetten was er dus geen stemronde onder de teams nodig en heeft de FIA wel de aanpassing kunnen doorvoeren.

Ondanks dat het minimumgewicht dus hetzelfde blijft ten opzichte van vorig jaar, hebben de teams wel met wat uitdagingen te maken. De banden zullen dit seizoen wat zwaarder zijn en ook heeft de FIA elektronische kastjes verplicht, waardoor er nog zo'n 0,4 kg wordt toegevoegd. "Het is dus hetzelfde gewicht als vorig jaar, maar in werkelijkheid neemt het gewicht waar we geen controle over hebben toe. Dus teams zullen zo'n anderhalve kilo of zo moeten vinden om op gewicht te blijven, als ze daar al zaten", zo vertelt een technisch directeur aan het medium.

