Lars Leeftink

Woensdag 8 februari 2023 11:17 - Laatste update: 11:22

Mohammed Ben Sulayem lijkt zich aangesproken te voelen nadat hij de afgelopen maanden na verschillende uitspraken flink wat kritiek te verwerken kreeg. De geruchten zijn nu dat hij wat macht en verantwoordelijkheid gaat inleveren.

Dit weet Sportsmail via The Daily Mail te melden op basis van een brief die deze week naar de teambazen is gestuurd. Het grootste probleem waar hooggeplaatste mensen binnen de Formule 1 en FIA tegenaan lopen, is dat Ben Sulayem zich bemoeid met zaken waar hij zich niet mee moet bemoeien en hij last heeft van 'grootspraak'. In de brief zou het volgende staan, opgeschreven door Ben Sulayem zelf. "Mijn doel was een niet-uitvoerende voorzitter te worden via de aanwerving van een team van professionele managers, wat nu grotendeels is voltooid. Daarom zal uw dagelijkse contact voor alle zaken betreffende de F1 met Nikolas (Tombazis, technisch directeur F1) en zijn team zijn, terwijl ik mij met mijn managementteam op strategische zaken zal richten." Een grote verandering lijkt dus op komst.

Uitspraken

De bekritiseerde uitspraken deed hij vaak op Twitter. Hij was onder meer nauw betrokken bij de onderhandelingen tussen Red Bull en de FIA nadat duidelijk was geworden dat het team over de budgetcap was gegaan in 2021 en liet teven weten dat een bod van 20 miljard dollar vanuit Saoedi-Arabië 'opgeblazen' is en investeerders met een goed plan moeten komen. De Formule 1 en Liberty Media waren hier niet al te blij mee. Ook laat de FIA-president zich de laatste tijd vaak horen als het aankomt op het werven van nieuwe partijen en teams voor de toekomst van de Formule 1. Tot slot was daar de nieuwe regelgeving omtrent politiek statements van coureurs, iets wat vanaf 2023 niet meer mag zonder toestemming van de FIA. Ook dit kreeg van verschillende organisaties, de Formule 1 zelf en veel coureurs weinig goedkeuring.

Ben Sulayem

Sinds 2022 staat Ben Sulayem als FIA-president aan de leiding van het autosportorgaan. Hij verving Jean Todt en liet zich meteen gelden door onder meer Michael Masi als wedstrijdleider te vervangen en te kiezen voor twee wedstrijdleiders. Dit bleek in 2022 geen groot succes en kreeg tevens veel kritiek van coureurs. De coureurs konden lastig inschatten wat wel en wat niet mocht, aangezien er elk weekend een andere wedstrijdleider zat. Ook gaat het aantal sprintraces dit seizoen naar zes, terwijl de nieuwe motorreglementen onder zijn leiding ook nagenoeg afgerond zijn en er steeds meer leveranciers zich melden voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1.

