Lars Leeftink

Woensdag 8 februari 2023 10:29

Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, heeft voor het eerst gereageerd op de enorme kritiek die de sport van fans en coureurs heeft gekregen na het doorvoeren van regels omtrent politieke statement van coureurs tijdens raceweekenden.

In gesprek met The Guardian reageert Domenicali op de reacties van onder meer Max Verstappen, Alexander Albon en Valtteri Bottas, die het niet eens zijn met de nieuwe regelgeving. Coureurs moeten vanaf dit jaar eerst goedkeuring krijgen van de FIA voordat ze tijdens het raceweekend met een politiek statement komen, iets wat door coureurs en veel fans wordt gezien als de mond snoeren. Domenicali is het hier niet mee eens. "De Formule 1 zal nooit iemand de mond snoeren. Iedereen wil zich kunnen uiten, dus om het platform te hebben om op de juiste manier te zeggen wat ze willen, hoe beter het is. We hebben een enorme kans vanwege de positie van onze sport, die meer en meer mondiaal, multicultureel en meerwaardig is."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Las Vegas krijgt van plaatselijke politiek de kans komende tien jaar aan F1 deel te nemen

Statements

Vooral Sebastian Vettel en Lewis Hamilton waren de afgelopen jaren zeer actief op dit gebied, met statements en shirts waarmee ze hun boodschap naar buiten brachten. Domenicali wil niet dat dit stopt. "Ik kan niet zeggen dat de één gelijk heeft, of de ander ongelijk, maar het is goed om ze, indien nodig, een platform te geven om hun mening op een open manier te bespreken. Die aanpak gaan we als sport niet veranderen. Dat zou de lijn van onze sport moeten zijn, om iedereen de kans te geven om op de juiste manier te spreken, niet met agressieve tonen of beledigend, maar met respect."

FIA

Domenicali legt vervolgens de bal bij de FIA. "We houden de coureurs op de hoogte, we vergaderen met de Grand Prix Drivers' Association om het te bespreken, hoe we de coureurs open kunnen laten zijn ​​als mensen in onze sport. Atleten kunnen over sommige dingen erg emotioneel en gepassioneerd zijn en ze moeten dat constructief bespreken met mensen die ze vertrouwen. We hebben het echter over een reglement en de toezichthouder is de FIA. Ik denk dat de FIA ​​zal verduidelijken wat er is bepaald, wat betreft het respecteren van bepaalde plaatsen waar je het niet kunt doen. Ik weet zeker dat de FIA ​​dezelfde mening zal delen als de Formule 1, maar ze maken deel uit van een Olympische federatie, dus er zijn protocollen waaraan ze zich moeten houden."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)