Lars Leeftink

Woensdag 8 februari 2023 09:41 - Laatste update: 09:44

Het lijkt erop dat de Grand Prix van Las Vegas de komende jaren nog terug te vinden is op de kalender. Het circuit heeft momenteel een contract van drie jaar, tot eind 2025, maar daar kan wel eens snel verandering in gaan komen. Daar waar de race dus drie seizoenen sowieso nog op de kalender staat, lijkt de organisatie dankzij goedkeuring van de lokale politiek al vooruit te lopen op een langer contract.

Het Clark County Commission heeft namelijk een resolutie aangenomen waarin de Grand Prix van Las Vegas de komende tien jaar als een jaarlijks evenement wordt gezien. Volgens de resolutie kan de Grand Prix 1 miljard opleveren, wat natuurlijk fantastisch nieuws is voor de plaatselijke economie. Dit is dan ook de reden dat de commissie dit wel ziet zitten. Wat daarvoor echter ook nodig was, was dat wegen in Harmon Avenue, Las Vegas Boulevard, Koval Lane and Sands Avenue (Strip. allemaal Clark County) zowel tijdens als buiten het raceweekend om beschikbaar waren en jaarlijks een paar dagen afgezet kunnen worden in teken van het evenement. De motie werd met 7-0 unaniem goedgekeurd.

Reactie

James Gibson, de Clark County commissioner, wordt als volgt geciteerd door Motorsport.com na het aannemen van de resolutie. "We hebben een driejarig contract met de Formule 1, maar we verwachten een levenslange partnerschap. Dit opent de weg om het voor minstens 10 jaar te kunnen doen. En daarna weet ik zeker dat degenen die ons opvolgen de waarde zullen zien van wat we hebben gedaan en het voor altijd zullen blijven doen." In de resolutie die aangenomen is, staat ook dat het plan is om de Grand Prix laat in het seizoen te blijven organiseren. Het doel is namelijk om het evenement "een paar uur per dag gedurende vijf dagen te organiseren, te beginnen op elke woensdag tot en met zondag in de week voorafgaand aan de Thanksgiving-vakantie in november in de jaren 2023 tot en met 2032."

Organisatie

De organisatie van de Grand Prix van Las Vegas, met projectmanager Terry Miller voorop, is ook blij met het nieuws. "Dit is een gemeenschapsbrede kans voor de beroepsbevolking, voor verkopers, voor iedereen die enthousiast is over een nieuwe kans in Las Vegas en Clark County. We zijn erg trots op wat we doen. Dit levert uiteraard arbeidskrachten en kansen op voor de bouw, maar ook voor de exploitatie van het evenement zelf. Nu de resolutie is aangenomen, zal dat nog jaren duren. De impact van de Las Vegas Grand Prix op onze gemeenschap is erg groot." Het eerste raceweekend in Las Vegas staat dit jaar van 16 tot en met 18 november (17 tot en met 19 november voor Nederlandse fans) op het programma.