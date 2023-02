POLL: is de compleet blauwe livery van Williams een geslaagd concept?

Lars Leeftink

Woensdag 8 februari 2023 07:59

Maandag was Williams het eerste team van de in totaal drie teams die deze week hun livery voor 2023 gaan onthullen. De nieuwe auto van het Britse team gaat vooral blauw zijn, met ook veel donkerblauw.

Hiermee doorbreekt het team een trend van de afgelopen jaren. Vorig jaar was de auto al veel blauw, maar de jaren daarvoor had de auto eigenlijk altijd wel wit in de livery zitten. Ook de patronen zijn voor de auto van 2023 compleet anders. De auto valt in ieder geval op, met de hoop dat dit ook gaat gelden voor de prestaties van Alexander Albon en Logan Sargeant.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: POLL: Is de zwart en rode livery van Alfa Romeo voor 2023 geslaagd?

Livery

De fans op het internet waren vooral enthousiast over de livery waarmee Williams in 2023 wil proberen weer eens een goed seizoen te draaien. De afgelopen vijf seizoenen werd het team vier keer tiende bij de constructeurs. Dat moet in 2023 dus, met de uitstraling van deze blauwe livery, gaan veranderen. Wat vinden de bezoekers van GPFans van de livery? Laat het weten in de poll of in de comments hieronder!