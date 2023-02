POLL: is de zwarte en rode livery van Alfa Romeo voor 2023 geslaagd?

Lars Leeftink

Dinsdag 7 februari 2023 18:13 - Laatste update: 18:16

Dinsdagochtend was het de beurt aan Alfa Romeo om de livery voor het seizoen 2023 te tonen aan de buitenwereld. Daar waar het ook de eerste echte lancering van de auto was, gaat het bij zo'n onthulling natuurlijk vooral om de livery.

Dit werd door Alfa Romeo nog eens versterkt door het feit dat het team koos voor een andere kleurstelling dan voorgaande jaren. Daar waar de auto van het Zwitserse team de afgelopen jaren vooral rood en wit waren, zijn het komend seizoen vooral de kleuren rood en zwart die de boventoon voeren. Het is het doorbreken van een reeks aan auto's die vooral bekend werden om de prima samenwerking tussen de kleuren rood en wit. Wat dat betreft gaat Alfa Romeo concurrent Haas achterna, dat dankzij een nieuwe titelsponsor ook voor meer zwart in plaats van wit koos.

Livery

De livery maakte op social media in positieve zin veel los bij de fans, net zoals het merendeel van de andere liveries (op Red Bull na). De vraag is hoe de bezoekers van GPFans over de livery denken. Was er geen reden om de combinatie rood en wit uit elkaar te halen, of is het goed dat Alfa Romeo eens de livery aanpast? Laat het ons weten in de comments of in de poll.