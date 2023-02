Alonso blijft dromen: Aston Martin het avontuur waardoor hij uitdager wordt van Verstappen?

Lars Leeftink

Fernando Alonso heeft na flink wat jaren in de Formule 1 veel records op zijn naam staan, maar die derde titel is de afgelopen jaren niet gekomen. Bij Renault niet, bij Ferrari niet, bij McLaren niet en bij Alpine niet. Gaat het bij Aston Martin dan wel lukken?

De vraag is of Alonso nog de kans gaat krijgen om zijn vriend Max Verstappen een keer uit te dagen voor de titel. Aan het einde van komend seizoen is de Spanjaard 42 jaar oud, en het eeuwige leven heeft ook Alonso natuurlijk niet. Met zijn nieuwe avontuur bij het team van eigenaar Lawrence Stroll zal hij hopen dat het team hem wel richting zijn derde titel in de Formule 1 kan helpen. De financiële middelen zijn ervoor aanwezig, en racen lijkt Alonso ook nog niet verleerd te zijn. Het zou, net zoals bij Lewis Hamilton, een kroon op een fantastische carrière zijn.

Karten

Het is een beetje een repeterend verhaal, maar ook voor Alonso begon het allemaal bij het karten. De Spanjaard reed tussen 1991 en 1999 in verschillende kartkampioenschappen en won onder meer het Spaanse kampioenschap drie keer. Ook de Five Continents Cup werd door de Spanjaard gewonnen, terwijl hij tweede werd tijdens het Europees kampioenschap in de Formula A. Daarna besloot Alonso in 1999 al deels, maar in 2000 helemaal de overstap naar auto's te maken.

Vervolg

In 1999 was Alonso al actief in de Euro Open by Nissan namens Campos. Hij werd toen met 164 punten, zes zeges en acht podiumplekken overtuigend kampioen in die klasse. In 2000 besloot hij zich helemaal op het autoracen te focussen. Dat jaar werd hij vier de in de International Formula 3000 namens Astromega, een seizoen waarin hij een race won en twee keer het podium haalde. In 2001 was het voor Alonso na amper anderhalf jaar ervaring in sportauto's al tijd om naar de Formule 1 te gaan.

Renault

Het debuutjaar van Alonso in de Formule 1 was namens Minardi, waarmee hij in 2001 echter weinig indruk kon maken. Alonso zou geen punten scoren en na zeventien races 23ste eindigen in de stand. In 2002 maakte hij de overstap naar Renault, waar hij in 2002 testcoureur was. In 2003 mocht hij echter al zijn eerste seizoen namens het team meemaken, toen met Jarno Trulli als teamgenoot. Alonso zou dat seizoen een overwinning en vier podiumplekken op zijn naam schrijven, waardoor hij met 55 punten zesde eindigde in het kampioenschap. In 2004 ging het nog beter en werd hij met 59 punten en vier podiumplekken vierde in het kampioenschap. Dit was echter wel zonder een zege. Zeges zou Alonso in 2005 en 2006 echter zat gaan boeken. Met 133 en 134 punten respectievelijk werd Alonso met Renault kampioen bij de constructeurs, de jongste coureur ooit die twee keer kampioen werd in de Formule 1. De Spanjaard won tijdens beide seizoenen zeven races en veroverde vijftien en veertien podiumplekken respectievelijk. Het bleek echter ook gelijk een periode te zijn die hij in de jaren daarna niet meer zou kunnen herhalen. Hij besloot in 2007, ondanks het succes bij Renault, de overstap naar een ander team te maken.

McLaren en terugkeer Renault

Alonso liet Renault achter zich en ging naar McLaren. Met 109 punten en een derde plaats in het kampioenschap bleek dit om 2007 echter niet het gewenste resultaat op te leveren. Dit kwam vooral omdat het tussen Alonso en teamgenoot Lewis Hamilton totaal niet boterde tijdens dat seizoen. Het resultaat was dat het contract verscheurd werd en het bij een korte en krachtige samenwerking bleef. Alonso keerde vervolgens weer terug naar Renault voor het seizoen 2008 en 2009. Zijn tweede stint met het team was echter geen groot succes. Renault bleek flink achteruit te zijn gegaan, en Alonso kwam niet verder dan 61 en 26 punten tijdens die twee seizoenen. In 2008 boekte de Spanjaard nog wel twee zeges, maar in 2009 won hij geen race (voor het eerst sinds het seizoen 2004). Met een vijfde en negende plaats in het kampioenschap nam hij eind 2009 vervolgens weer afscheid van het team. Dit keer voor een stap omhoog.

Ferrari

Ferrari bleek het volgende avontuur te zijn van Alonso. Hij zou van 2011 tot en met 2014 bij de Italiaanse renstal rijden. Het doel was een derde kampioenschap te veroveren, maar dit kreeg de Spanjaard niet voor elkaar. In 2010, 2012 en 2013 werd hij achter een dominerende Sebastian Vettel tweede met 252, 278 en 242 punten respectievelijk. Hij won vijf, drie en twee races gedurende die drie seizoenen en scoorde tijdens die seizoenen elke keer meer dan negen podiumplaatsen. Het was echter niet genoeg. In 2011 had Alonso met Ferrari een minder seizoen, met een vierde plaats en 257 punten (een zege en tien podiumplekken) als resultaat. Toch nam hij eind 2014, na een seizoen waarin hij geen zege boekte en met 161 punten zesde eindigde in het kampioenschap, afscheid van Ferrari zonder titel.

McLaren

Alonso besloot naar McLaren te gaan, waar hij terugkeerde en van 2015 tot en met 2018 actief zou zijn. Het bleek, wederom, echter totaal geen succes te zijn. Een zeventiende, tiende, vijftiende en elfde plaats in het kampioenschap waren de resultaten. In alle vier de seizoenen kwam Alonso niet verder dan 54 punten, met geen enkele zege en geen podiumplaatsen gedurende die vier seizoenen. Ondertussen begon Alonso zich ook op andere raceklassen te focussen.

24 uur Le Mans en Indy500

Vanaf 2017 ging Alonso naast de Formule 1 ook namens Toyota en McLaren respectievelijk meedoen aan de 24 uur van Le Mans en Indy500. In 2018 won hij namens Toyota de 24 uur van Le Mans, terwijl hij de Indy500 niet op zijn naam wist te zetten ondanks twee pogingen (2019 en 2020 met McLaren). Ook deed de Spanjaard mee aan de Dakar Rally van 2020 en aan het Endurance Championship (2018-19) en SportsCar Championship (2019). Alonso had hier echter ook de tijd voor.

Afscheid en terugkeer

Alonso nam eind 2018, nadat hij had gezien dat er bij McLaren geen titel gewonnen kon worden, namelijk afscheid van de Formule 1. In 2019 en 2020 ontbrak Alonso op de grid en was hij, zoals hierboven te lezen valt, vooral met andere raceklassen bezig. De Spanjaard kon de sport echter niet loslaten en besloot voor het seizoen 2021 terug te keren. Dit deed hij bij Alpine (daarvoor Renault), waar hij aan zijn derde stint begon. Zijn eerste periode bij het Franse team was een groot succes met twee titels, maar zijn tweede periode was een flop geweest.

De derde periode bleek ook geen daverend succes. Ondanks dat het niet zo slecht was als tijdens zijn tweede periode, was het in 2021 en 2022 ook totaal niet mogelijk voor Alonso om mee te doen om een titel. Met twee keer 81 punten en een podiumplek gedurende die twee seizoenen werd hij tiende en negende in het kampioenschap. Ook hier zag Alonso geen potentie voor een titel, waarna hij vorig jaar besloot de overstap naar Aston Martin te maken.

Aston Martin

Het zal in 2023 afwachten zijn of Alonso bij zijn nieuwe team wel een realistische kans heeft om eens echt te strijden met Verstappen. Aston Martin had begin 2022 enorm veel moeite met de nieuwe reglementen, maar vond richting het einde van het seizoen wel wat meer tempo. Met flink wat testtijd en financiële mogelijkheden moet het voor Aston Martin mogelijk zijn een stap te zetten in 2023 en 2024. De vraag is of de stap groot genoeg is en snel genoeg gezet gaat worden om Alonso nog een kans te geven op een titel. De kans dat dit in 2023 gaat gebeuren is vrij klein, iets wat ook Alonso zich zal realiseren. In 2024 zal Alonso echter als doel hebben om met een fantastisch seizoen afscheid van de Formule 1 te nemen. Want als we Alonso een beetje kennen, neemt hij niet stilletjes afscheid van de sport waar hij meerdere records op zijn naam heeft staan en al meer dan 20 jaar actief in is.