Lewis Hamilton liep in 2021 op bizarre wijze zijn achtste titel mis, een titel waarmee hij over Michael Schumacher heen zou gaan en alleen bovenaan zou komen te staan qua kampioenschappen in de Formule 1. In 2023 krijgt de Brit weer een kans. Lukt het hem dit keer wel om geschiedenis te schrijven?

Daarvoor zal hij wel langs Max Verstappen moeten, iets wat in 2022 schier onmogelijk was. De auto van Mercedes had enorm veel last van porpoising, waardoor Hamilton zijn eerste F1-seizoen meemaakte zonder zege. In 2023 zal Hamilton hopen de kroon op zijn lange en historische carrière te zetten.

Jeugd

Hamilton groeide op in Stevenage (Groot-Brittannië), waar hij op 7 januari 1985 geboren werd. Zijn vader en moeder gingen al vroeg in zijn leven uit elkaar, waarna hij besloot bij zijn moeder te gaan leven en opgroeien. Zijn vader zou later tijdens zijn racecarrière weer een grote rol spelen. Tijdens zijn jeugd kreeg Hamilton veel te maken met racisme, iets waar Hamilton zelf ook al vaak over vertelt heeft. Het zorgde er echter niet voor dat Hamilton zijn doel uit het oog verloor: een topsporter worden. Hij ging naar The John Henry Newman School, een katolieke school in Stevenage. Hij besloot daarnaast onder meer op karate te gaan om zich te kunnen beschermen tegen racisme en pestgedrag. Tijdens zijn jeugd speelde hij ook voetbal en werd hij fan van Arsenal. Het zou echter, nadat hij veel sporten had geprobeerd, racen worden waar hij verliefd op werd.

Karten

Voor Hamilton begon het als coureur allemaal in 1993, toen hij net zoals veel andere coureurs begon met karten. Het winnen van races begon ook in het karten al vrij snel. Hij won races in de Super One series en de Britse kampioenschappen karten, en begon zo al snel naam te maken. Al snel overtuigde Hamilton het McLaren van (toen) teambaas Ron Dennis. Beide partijen zouden vanaf dat moment met elkaar samenwerken, waardoor Hamilton (toen 14 jaar) onderdeel werd van het McLaren driver development programma. Dit was eind jaren 90. Vervolgens bleef Hamilton winnen in de Intercontinental A, Formula A en Formula Super A (karten), met als topresultaat een Europees kampioenschap. Onder meer Nico Rosberg was toendertijd teamgenoot van hem, iemand die hij later gedurende zijn carrière nog een paar keer tegen zou komen. Ook de Torne Industrie Open en de Super 1 Nations Championship schreef hij tussendoor op zijn naam. Vanaf 2001 was het tijd voor de volgende stap.

Vervolg

In 2001 begon Hamilton met het echte werk toen hij in de Formula Renault uit besloot te komen. Tijdens zijn debuutseizoen in 2002 namens Manor Motorsport werd hij derde in de UK met 274 punten en vijfde in de EuroCup met 92 punten. Tijdens het seizoen 2023, het jaar waarin hij kampioen werd in de Formule Renault UK, won hij 10 races. Dit was voor McLaren zo overtuigend dat de Brit naar de Formule 3 mocht promoveren, waar hij in 2004 (wederom namens Manor) en 2005 (namens ASM Dallara-Mercedes) in actie kwam. In 2004 werd hij vijfde (met één zege en 69 punten) in de Euroseries, terwijl Hamilton in 2005 vijftien zeges boekte en kampioen werd met 172 punten. In 2006 kwam de stap naar de GP2, waar hij reed namens ART. Hij was de vervanger van Rosberg, die kampioen was geworden het jaar daarvoor en de stap had gemaakt naar de Formule 1. Hamilton werd dat seizoen kampioen (114 punten en vijf zeges) met nog één race te gaan, voor Nelson Piquet Jr. Hamilton moest vervolgens in spanning afwachten.

McLaren Mercedes

Eind 2006 kreeg de Brit echter te horen dat hij naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso mocht rijden namens McLaren Mercedes. Zodoende werd het seizoen 2007 het seizoen waarin Hamilton debuteerde in de Formule 1. Hij zou tijdens zeventien races meteen indruk maken en vier zeges boeken, met daarnaast twaalf podiumplaatsen en 109 punten. Het bleek genoeg voor een tweede plaats in het kampioenschap, achter Kimi Räikkönen en voor teamgenoot Alonso. Hamilton's eerste Grand Prix-zege was in Canada, zijn zesde F1-race van zijn carrière.

Het succes werd in 2008 vervolgt, want toen was daar tijdens zijn tweede seizoen in de sport al de eerste F1-titel voor Hamilton. Met vijf zeges en tien podiumplekken na achttien races werd hij met 98 punten wereldkampioen, voor Felipe Massa. Hamilton maakte zijn status helemaal waar. De jaren daarna ging het bij McLaren Mercedes echter wat minder, want in 2009, 2010, 2011 en 2012 zou er geen tweede wereldtitel volgen. Sterker nog: met een vijfde, vierde, vijfde en vierde plaats presteerde Hamilton minder dan voorgaande jaren. Toch boekte hij wel twee zeges, drie zeges, drie zeges en vier zeges gedurende die vier seizoenen en behaalde hij veel podiumplaatsen. Het was echter bij lange na niet goed genoeg om zijn succes van 2008 te herhalen.

Mercedes

Toen was daar ineens de verandering: McLaren Mercedes werd Mercedes. Het zou het begin van een succesvolle periode zijn, zowel voor het team als voor Hamilton. Dit was in 2013 echter nog niet te merken, toen Hamilton met een zege en vijf podiumplekken uit zou komen op 189 punten (vierde plaats). Een voor zijn doen karige score. Het bleek echter een overgangsjaar te zijn voor het team, want een jaar later was alles anders. Vanaf 2014 zou Hamilton met Mercedes, geholpen door een nieuw tijdperk in de Formule 1, aan één van de meest dominante periodes beginnen die de Formule 1 ooit heeft gezien.

In 2014 en 2015 werd hij wereldkampioen met 384 en 381 punten, een enorm aantal. Hamilton won elf en tien races gedurende die twee seizoenen en veroverde zestien en zeventien podiumplekken om zijn tweede en derde wereldtitel te veroveren. Het waren twee seizoenen waarin Rosberg, zijn teamgenoot, tweede werd en totaal niet in de buurt van het puntenaantal kwam van de Brit. Dit zou in 2016 wel anders zijn.

2016-2020

Rosberg werd in 2016 namelijk wereldkampioenschap na een spannende en controversiële strijd met teamgenoot Hamilton en doorbrak zo de reeks van de Brit. Hamilton werd tweede met 380 punten en tien zeges, iets wat dus niet voldoende was om kampioen te worden. Mercedes had de afgelopen twee seizoenen de Formule 1 al gedomineerd, maar in 2016 was de climax wat dat betreft toch wel bereikt. Tenminste, dat dachten F1-fans. Zeker toen Max Verstappen in 2016 naar Red Bull Racing ging en Rosberg besloot na zijn wereldtitel te stoppen.

Met Valtteri Bottas als nieuwe teamgenoot begon Hamilton aan een reeks van vier dominante wereldkampioenschappen op rij. Elk seizoen hadden de andere coureurs geen schijn van kans tegen de Brit, die een dodelijke combinatie bleek te zijn met Mercedes. Met 363, 408, 413 en 347 punten werd hij wereldkampioen tijdens die dominante seizoenen, met Bottas, Ferrari en Red Bull die het nakijken hadden. Hamilton boekte tijdens die seizoenen negen, elf, elf en elf zeges en behaalde dertien, zeventien, zeventien en veertien keer het podium. 2020 bleek echter het laatste seizoen te zijn dat Hamilton met Mercedes zou domineren.

2021 en 2022

Iemand genaamd Verstappen besloot in 2021 namelijk roet in het eten te gooien namens Red Bull, zoals Rosberg dat in 2016 had gedaan. Hamilton had vier titels op rij gewonnen, een reeks die zelfs zeven had kunnen zijn als Rosberg er in 2016 niet tussen was gekomen. In 2021 moest Hamilton na een historische en controversiële titelstrijd echter genoegen nemen met P2, met 387,5 punten, acht zeges en zeventien podiumplekken. Verstappen presteerde met Red Bull Racing nog beter en won het kampioenschap uiteindelijk in Abu Dhabi, een race waarin beide coureurs met hetzelfde aantal punten aan begonnen. Na de race, waarin Hamilton tijdens de laatste ronde zijn historische achtste titel in rook op zag gaan, bleek Hamilton er helemaal doorheen te zitten.

Tot en met februari van 2022 liet Hamilton niks van zich horen, waardoor speculatie over een afscheid van de sport begon toe te nemen. Hamilton zou in 2022 echter terugkomen in een poging alsnog die achtste titel te veroveren. Dankzij porpoising en een verkeerde keuze qua concept van de auto bleek Mercedes niet in staat om Hamilton een auto te geven waarmee hij dit doel kon bereiken. Voor het eerst in zijn F1-carrière won Hamilton geen race tijdens een seizoen en eindigde hij buiten de top vijf in het kampioenschap (P6). Met 240 punten scoorde Hamilton zijn laagste puntenaantal sinds 2013 en zijn negen podiumplekken dat seizoen waren het laagste aantal voor de Brit sinds 2013.

Toekomst

De kans dat dit in 2023 anders gaat zijn, lijkt groot. De Brit lijkt in 2023 te kunnen rekenen op een betere auto die beter ingespeeld is op porpoising en tevens profiteert van meer testtijd en nieuwe reglementen omtrent porpoising vanuit de FIA. Het probleem is echter wel dat er vijf kapers op de kust zijn, iets wat Hamilton eigenlijk nooit in zijn carrière heeft meegemaakt. Carlos Sainz, Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen, Sergio Perez (Red Bull) en teamgenoot George Russell (Mercedes) zullen allemaal hetzelfde doel hebben: wereldkampioen worden in 2023.

Hamilton heeft een aflopend contract en heeft al vaak aangegeven (net zoals teambaas Toto Wolff) dat hij dit contract wil en waarschijnlijk ook gaat verlengen. De Brit zal door willen gaan totdat Mercedes echt geen auto meer heeft om een titel mee te winnen, of wanneer Hamilton zijn achtste titel heeft veroverd. De kans dat die verlenging er komt, lijkt in ieder geval vrij groot. Hamilton is nog niet klaar met de sport, maar zal in 2023 wel weer op zijn best moeten zijn om überhaupt een kans te maken op die zo felbegeerde achtste wereldtitel. Het zou de kroon op een fantastische carrière zijn, een carrière waar alleen Michael Schumacher in de buurt van komt.

