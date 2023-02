Sainz: van voormalig teamgenoot Verstappen naar titelconcurrent in 2023?

Lars Leeftink

Woensdag 1 februari 2023 12:46

Carlos Sainz is inmiddels 28 jaar oud en heeft al flink wat teams versleten in zijn weg richting de top van de Formule 1. Vorig jaar verliep niet zoals gehoopt voor de Spanjaard, met een auto die wel degelijk tot veel in staat was. Gaat het in 2023 dan wel gebeuren?

Sainz is, net zoals veel andere coureurs, door Red Bull Racing opgeleid en naar de Formule 1 gebracht. In 2022 was hij voor het eerst echt een concurrent van zijn oude team namens Ferrari, maar een titel bleek er nooit echt in te zitten. De vraag is of Sainz in 2023 die kans wel gaat grijpen en een rol als kopman van de Italiaanse renstal kan veroveren. Daarvoor zal hij wel Leclerc moeten verslaan, die vorig jaar wel indruk maakte in de auto van Ferrari. Voor Sainz is de weg naar de top nog langer geweest dan voor zijn concurrenten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Overzicht: dit zijn alle - tot nu toe onthulde - liveries voor 2023

Karten

Sainz is, vooral door zijn vader, in de wereld van het racen terechtgekomen. Zijn vader haalde de Formule 1 nooit, maar was daar ook nooit echt op gefocust en werd uiteindelijk wel een gevestigde naam in het wereldkampioenschap rally. Vooral in de Dakar Rally, de grootste en zwaarste rally van het jaar, maakte de Spanjaard indruk. De Dakar Rally schreef Sainz Sr drie keer op zijn naam (2010, 2018 en 2020). Voor Sainz is het pad echter compleet anders geweest. Ook Sainz begon in het karten, iets wat hij tot 2009 deed. Hij won in die periode onder meer de Junior Monaco Kart Cup, een race die ook andere grote namen in de Formule 1 op hun naam hebben geschreven. In 2010 besloot hij echter de volgende stap in zijn carrière te zetten.

Vervolg

In 2010 begon het met de Europese Formule BMW, waar hij achter onder meer Robin Frijns vierde werd namens EuroInternational. In 2011 ging de Spanjaard vervolgens naar de Formule Renault, waar hij namens Koiranen Motorsport reed. Toen was Sainz al onderdeel van het Red Bull Junior-team. Als teamgenoot in de Formule Renault had Sainz een andere bekende F1-naam: Daniil Kvyat. In de Europcup werd hij tweede en moest hij wederom Frijns voor zich laten, terwijl de Formule Renault NEC wel werd gewonnen door de Spanjaard. Dit gebeurde onder meer door tien zeges tijdens dat seizoen. In 2012 was het tijd voor de Formule 3, waarin hij uitkwam namens Carlin. Dit deed hij in zowel de Britse als Europese Formule 3 en de Formule 3 Euroseries. Erg succesvol was de Spanjaard echter niet, want hoger dan de vijfde plek eindigde hij niet.

Toch maakte Sainz in 2013 de overstap naar GP3, waar hij voor MW Arden ging racen. Daar kwam hij wederom Kvyat tegen als teamgenoot. Terwijl Kvyat dat seizoen kampioen werd en bij veel mensen echt op de radar kwam als talent, eindigde Sainz tiende met twee podiumplekken. Tussendoor zou Sainz in 2013 en 2014 nog meedoen aan de Formule Renault 3.5 Series. In 2013 deed hij dit maar tijdens twee races, terwijl hij in 2014 namens DANS een volledig seizoen reed en zeven zeges boekte. Daarmee hij werd in 2014 kampioen in de Formule Renault 3.5. Vervolgens ging de focus op de Formule 1. De Formule 2 werd door Sainz overgeslagen.

Het begon al in 2014, toen Sainz namens Red Bull Racing en Toro Rosso al de Young Driver Test mocht doen en een testdag mocht meemaken. In 2015 was het dan tijd om, net zoals Max Verstappen dat seizoen, bij Toro Rosso zijn debuut te maken. Een groot succes was het eerste seizoen in de Formule 1 echter niet voor Sainz. Na negentien races had hij achttien punten veroverd, met als resultaat een vijftiende plaats in het kampioenschap. Verstappen eindigde dat seizoen twaalfde met 33 punten en maakte meer indruk. Dit zou in 2016 ook zo zijn. Sainz scoorde in 2016 46 punten namens Toro Rosso (onder meer twee keer zesde), maar tijdens het seizoen zag hij Verstappen de overstap maken naar Red Bull Racing en daar meteen succes hebben. Ondertussen kreeg Sainz bij Toro Rosso Kvyat voor de derde keer in zijn carrière als teamgenoot.

In 2017, wat het laatste seizoen bij Toro Rosso bleek voor Sainz, scoorde de Spanjaard 54 punten en een negende plaats in het kampioenschap. Een vierde plaats in Singapore bleek het hoogtepunt te zijn van het seizoen van Sainz. Hij kreeg gedurende het seizoen Pierre Gasly ineens als teamgenoot, die Kvyat aan het einde van het seizoen deels verving. Ondertussen deden Verstappen en Ricciardo het goed bij Red Bull en was er daar weinig perspectief voor Sainz. De Spanjaard vond mede daarom dat het tijd was om Red Bull en Toro Rosso achter zich te laten en een nieuw avontuur aan te gaan.

Renault

Net zoals Ricciardo een paar jaar laten zou doen, koos Sainz in 2018 voor Renault. De overgang zou echter al in oktober 2017 plaatsvinden, omdat hij per direct de plaats van Jolyon Palmer over moest nemen. Brendon Hartley was de vervanger van Sainz bij Toro Rosso. Bij Renault zou Sainz teamgenoot worden van Nico Hulkenberg en zowel in 2017 (scoorde zes punten namens Renault) als in 2018 vergelijkbaar presteren als in 2017 bij Toro Rosso. De Spanjaard scoorde 53 punten (vijfde plaats in Baku beste klassering) en eindigde daarmee tien in het kampioenschap. Hij werd echter vaak afgetroefd door teamgenoot Hulkenberg. Het bleek echter bij een jaar te blijven, want Ricciardo kwam vanaf 2019 over van Red Bull om Renault te komen versterken. Dit ging ten koste van Sainz, die dus maar één seizoen bij Renault reed. Voor 2019 moest de Spanjaard op zoek naar een ander team.

Hij vond een ander team in de vorm van McLaren, een concurrent van Renault. Het bleek voor Sainz echter een stap vooruit te zijn, want met het team presteerde hij beter dan in 2018 bij Renault het geval was. Hij was in 2019 en 2020 teamgenoot van Lando Norris. In 2019 scoorde Sainz 96 punten door onder meer zijn eerste podiumplek in de Formule 1 te veroveren (P3 tijdens GP Brazilië). Met dit puntentaantal eindigde hij zesde in het wereldkampioenschap. Dit zou ook in 2022 zijn eindklassering zijn, zei het met 105 punten. Hij verbeterde dat seizoen wederom zijn beste finishpositie door tweede te worden tijdens de Grand Prix van Italië. Ook noteerde Sainz zijn eerste snelste ronde in de Formule 1 tijdens het seizoen 2020. Zijn gestaagde progressie viel ook bij de topteams op, want in mei 2020 werd al bekendgemaakt dat Sainz vanaf 2021 Sebastian Vettel bij Ferrari zou gaan vervangen.

Ferrari

In 2021 was Sainz onderdeel van de heropleving van Ferrari, nadat het team in 2020 onder Vettel en Charles Leclerc één van de minste seizoenen uit de historie van de Italiaanse renstal had meegemaakt. In zowel 2021 als 2022 zou Sainz teamgenoot zijn van Leclerc, en zeker in 2021 presteerde de Spanjaard prima en gelijkwaardig. Met 164,5 punten en vier podiumplaatsen verbeterde de Spanjaard zichzelf wederom ten opzichte van zijn vorige seizoen.

2022

In 2022 ging dit echter minder makkelijk. Sainz zou 246 punten veroveren en vijfde eindigen in het kampioenschap, maar Leclerc werd tweede en scoorde aardig wat punten meer dan de Spanjaard. Naast een nieuw persoonlijk record qua puntentaantal, behaalde hij ook negen pole positions en twee snelste rondes (beide persoonlijke records). Daarnaast waren er een paar mijlpalen voor Sainz in 2022, want hij veroverde zijn eerste pole position (Groot-Brittannië) en kreeg het daarna zelfs voor elkaar dat nog twee keer te doen (België en Verenigde Staten). Daarnaast won Sainz in 2022 ook zijn eerste F1-race: de Grand Prix van Groot-Brittannië. Sainz viel echter ook zes keer uit, wat geen eens een persoonlijk (negatief) record was voor de Spanjaard. In 2017 viel hij namelijk zelfs acht keer uit, terwijl hij in 2015 zeven keer uitviel en zelfs vier keer achter elkaar de finish niet haalde. De zes uitvalbeurten in 2022 waren deels zijn fout (zeker begin 2022), maar deels ook dankzij betrouwbaarheidsproblemen.

Toekomst

Voor nu heeft Sainz, net zoals Leclerc, tot eind 2024 contract. Daar waar nieuwe teambaas Frederic Vasseur volgens geruchten het verlengen van het contract van Leclerc al op zijn verlanglijstje heeft staan, geldt dit blijkbaar nog niet voor Sainz. De Spanjaard zal de nieuwe teambaas in 2023 en 2024 moeten overtuigen dat hij consistent om zeges kan strijden en een titelkandidaat kan zijn zoals Leclerc dat in 2022 een tijdje was. Daarvoor zullen de prestaties van Sainz beter moeten worden, iets wat de Spanjaard tot nu toe elk seizoen voor elkaar kreeg gedurende zijn carriere in de Formule 1. Daarnaast hoopt Sainz ook op een betrouwbare auto voor 2023, waardoor hij automatisch al behoorlijk veel punten wint ten opzichte van 2022.

Toch zal er in 2023 waarschijnlijk ook net zoveel concurrentie zijn als in 2022. Red Bull zal, ondanks minder testtijd, gewoon weer voorin te vinden zijn en Mercedes had eind 2022 een goed ritme te pakken. Met de twee coureurs en de ervaring binnen dat team mag er verwacht worden dat Mercedes in 2023 ook weer voorin te vinden gaat zijn. Daarnaast hebben de nieuwe reglementen omtrent porpoising die in 2022 al ingevoerd werden niet echt in het voordeel gewerkt van Ferrari. De prestaties van de auto gingen tijdens de tweede seizoenshelft wat naar beneden. Dit is geen goed nieuws, want in 2023 komen er nog meer reglementen vanuit de FIA die ervoor moeten zorgen dat porpoising verleden tijd is. De vraag is of Ferrari daar nu beter op voorbereid is. Als dat het geval is en de betrouwbaarheid van de Ferrari beter is dan in 2022, dan heeft Sainz alles tot zijn beschikking om een uitdager van Leclerc, Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton en George Russell te zijn. Het is dan aan Sainz om hier verder invulling aan te geven met goede en stabiele prestaties.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)