Het Formule 1-team van Ferrari overweegt nu al om Carlos Sainz Jr. (30), die afgelopen week vertrok bij de Italiaanse renstal, weer terug te halen. Teambaas Frederic Vasseur heeft bevestigd dat een comeback van Sainz niet is uitgesloten en dat er zelfs al gesprekken over zijn gevoerd. De Spanjaard zou dan Lewis Hamilton moeten vervangen.

Al vroeg in dit jaar kreeg Sainz te horen dat hij na het seizoen van 2024 vervangen zou worden door Hamilton. Hoewel de geboren Madrileen niet blij was met deze beslissing, had hij er wel begrip voor. Sainz heeft altijd gezegd dat als hij dan toch vervangen moest worden bij Ferrari, dan maar door een zevenvoudig wereldkampioen. Sainz reed vervolgens een ijzersterk seizoen en leek de teams voor het uitkiezen te hebben, maar een topzitje leverde het hem niet op. Sainz koos uiteindelijk voor Williams, het team dat voorlaatste werd bij de constructeurs dit jaar. Toch lijkt Sainz niet te hoeven vrezen voor zijn toekomst, want Ferrari overweegt nu alweer om hem terug te halen.

Hamilton bij Ferrari niet voor de lange termijn

Hamilton moet weliswaar nog beginnen aan zijn avontuur bij Ferrari, maar er wordt nu al intern gesproken over zijn opvolger. Niet zo gek ook, want Hamilton blaast in januari 40 kaarsjes uit en zit dus dicht tegen het einde van zijn imposante carrière aan. Bij Ferrari wil Hamilton jacht maken op zijn achtste - recordbrekende - wereldtitel en daar heeft hij naar verluidt zo'n 2 jaar de tijd voor. De Brit zou bij Ferrari immers een contract hebben getekend voor minimaal twee seizoenen, met hoogstwaarschijnlijk ook nog een optie voor 2027. De aanstelling van Hamilton bij Ferrari is er dus niet één voor de lange termijn, zo realiseert zich ook het management bij de iconische renstal uit Maranello. En dus wordt er al gesproken over een mogelijke opvolger.

Vasseur sprak al met Sainz over terugkeer bij Ferrari

De eerste persoon die Ferrari in gedachten heeft om Hamilton te vervangen, is de reeds vertrokken Sainz. De nu 30-jarige coureur heeft een sterke indruk gemaakt tijdens zijn periode bij de Scuderia en er is nog steeds een goede band tussen hem en het management. De deur staat dan ook open voor Sainz om Hamilton te vervangen, zo erkent Vasseur. "Natuurlijk", aldus de teambaas in gesprek met het Spaanse DAZN. Er is ook al met Sainz over gesproken. "We hebben het hier al een paar keer over gehad", zo zegt Vasseur.

Vader van Sainz laat toekomst van zijn zoon open

Volgens Vasseur is de Formule 1 een "hele kleine wereld" en zijn er maar weinig goede coureurs om uit te kiezen; Sainz is er daar één van. Ook de vader van de Spanjaard, rallylegende Carlos Sainz senior, erkent dat er na de Williams-periode van alles kan gebeuren. "Morgen is het Williams, maar de toekomst is voor iedereen onbekend", zo zegt hij. "Over een paar jaar zullen we zien waar hij naartoe gaat." Volgens papa Sainz heeft zijn zoon maar één doel: "Namelijk een wereldkampioenschap." En die kans lijkt nu eenmaal net iets groter bij Ferrari op dit moment dan bij Williams.