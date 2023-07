Remy Ramjiawan

Volgens het Italiaanse Formulapassion heeft Ferrari Alexander Albon op het oog om Carlos Sainz vanaf 2025 te gaan vervangen. De Britse Thai laat wekelijks bij Williams zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden en lijkt de interesse te hebben gewekt van de Italiaanse grootmacht.

Sainz heeft nog een contract tot en met 2024 op zak bij de Scuderia. Toch is de naam van de Spanjaard al enkele keren met Audi in verband gebracht. Voorlopig is er ook nog geen contractonderhandeling gekomen en dus lijkt een vertrek aan het einde van 2024 een reële optie. Albon in het Ferrari-rood, dat is nog even wennen, maar de Britse Thai is in het verleden al wel eens de teamgenoot van Charles Leclerc geweest.

Sainz vertrekt, Albon arriveert?

Het Italiaanse medium stelt dat Ferrari onlangs de keuze heeft gemaakt om Leclerc centraal te stellen. Daarmee zijn de ambities voor Sainz, die voor eigen kansen rijdt, ook direct voorbij. Het is voor Corriere dello Sport dan ook niet ondenkbaar dat Sainz er een punt achter zet bij Ferrari, eind 2024. Het contract van Albon loopt ook tot en met 2024 en de Williams-coureur heeft al een paar keer laten zien, dat hij boven zijn materiaal kan uitstijgen.

Leclerc en Albon

Albon heeft daarnaast in het verleden al eerder als teamgenoot van Leclerc gefungeerd. Dat gebeurde om 2016, toen beide heren nog voor ART Grand Prix reden in het GP3-kampioenschap. Leclerc wist dat seizoen als kampioen af te sluiten met 202 punten, gevolgd door Albon met 177 punten.