Sainz komt met statement na bevestiging vanuit Ferrari over komst Hamilton vanaf 2025

Carlos Sainz heeft direct na de bevestiging vanuit Mercedes en Ferrari dat Lewis Hamilton vanaf 2025 coureur is van het Italiaanse team, zelf een statement naar buiten gebracht. Hierin zegt hij na 2024 afscheid te nemen van het team, komend seizoen alles te gaan geven en later met nieuws te komen over zijn toekomst.

Na het nieuws rondom de contractverlenging van Charles Leclerc vroegen veel mensen zich af waar het nieuwe contract van Sainz bleef. De Spanjaard had net zoals Leclerc een aflopend contract en was in gesprek met Ferrari, maar de wegen gaan na het seizoen 2024 scheiden nu bekend is geworden dat Hamilton vanaf 2025 samen met Leclerc uit gaat komen voor het historische team. Hierdoor zal Sainz voor volgend seizoen op zoek moeten gaan naar een ander team.

Statement Sainz

In het korte statement van de Spanjaard valt het volgende te lezen. "Na het nieuws van vandaag, gaan Scuderia Ferrari en ik na 2024 uit elkaar. We hebben een lang seizoen voor ons, en zoals altijd, zal ik alles geven voor het team en de Tifosi overal ter wereld. Nieuws over mijn toekomst zal ik op enig moment bekendmaken." Aston Martin, Mercedes en Audi/Sauber zijn volgens de geruchten nu de favorieten om Sainz binnen te halen.