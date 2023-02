Overzicht: dit zijn alle - tot nu toe onthulde - liveries voor 2023

Lars Leeftink

Woensdag 1 februari 2023 07:59

Het startschot van het Formule 1-seizoen 2023 is afgelopen maandag door Haas officieel gegeven. Het Amerikaanse team onthulde als eerste team de livery voor 2023. Na elke livery wordt dit artikel bijgewerkt.

Het onthullen van de auto's en de bijbehorende livery is al jaren voor veel mensen het begin van het seizoen in de Formule 1. Daar waar de auto's pas tijdens de testdagen in Bahrein op de baan gaan komen en details van de auto zelf dan ook voor het eerst zichtbaar zullen zijn, is het de komende twee weken vooral de livery waar we tijdens de onthullingen meer over te weten komen. Bij deze een overzicht van alle liveries die tot nu toe uit de doeken zijn gedaan.

Artikel gaat verder onder video

Haas

Haas kiest dit jaar, mede dankzij nieuwe titelsponsor MoneyGram, voor meer zwart. De zwart/wit/rood combinatie was de afgelopen jaren al terug te vinden, maar vooral het wit en rood domineerde. Dat is dit seizoen anders.

