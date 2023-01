Lars Leeftink

Maandag 30 januari 2023 11:19 - Laatste update: 11:21

Het minimumgewicht van de Formule 1-auto's, iets wat sinds de nieuwe reglementen van 2022 een groot discussiepunt is in de sport, gaat geen verlaging krijgen. Het was de bedoeling dat dit wel ging gebeuren, maar er lijkt nu toch voor 2023 een streep door te gaan.

Dit weet Auto, Motor und Sport maandag te melden. De gesprekken die gevoerd werden hadden als doel om van het huidige minimumgewicht (798kg) te verlagen naar 796kg. Dit was namelijk vorig jaar als doel gesteld door de teams, de Formule 1 en de FIA. Na een bijeenkomst van de Technical Advisory Committee (TAC), waar belangrijke figuren van de sport en de teams bij elkaar komen, is er echter besloten dat dit niet realistisch is. Kortom: het gewicht blijft op 798kg voor het seizoen 2023. Er waren na berekeningen zelfs mogeljikheden om naar 799kg te gaan omdat teams zo ver van het minimumgewicht zaten in 2022 en waarschijnlijk ook in 2023 moeite zullen hebben dit doel te bereiken, maar ook dat gaat niet gebeuren. Waarom een verlaging (of verhoging) niet gaat gebeuren, is niet bekend.

Gewicht

Dat het gewicht in 2022 een groot gespreksonderwerp was, zal zeker bij AlphaTauri en Red Bull beaamt worden. Beide teams hadden enorm veel last van overgewicht, wat zeker aan het begin van het seizoen voor vermindering van snelheid en prestatie zorgde. Gedurende het seizoen werd de auto voorzien van updates en werd de RB18 minder zwaar, maar het team haalde bij lange na het minimumgewicht niet. Ook de andere teams kregen dit, zei het in mindere mate, niet voor elkaar. Het zorgde voor veel commentaar op de nieuwe regels, die ervoor hadden gezorgd dat het minimumgewicht naar 798kg is gegaan. Het was een positieve stap dat het gewicht niet omhoog maar omlaag ging (voor het eerst in jaren, in 2016 was het minimumgewicht nog 642kg), maar was het genoeg?

In eerste instantie was het dus de bedoeling dat het minimumgewicht in 2023 naar 796kg ging. Dit gaat uiteindelijk dus niet door. In 2022 was het zelfs al de bedoeling dat er meteen met een minimumgewicht van 795kg werd gewerkt, maar toen bleek dat alleen Alfa Romeo daarbij in de buurt kwam werd besloten hiervan af te zien en voor 798kg te gaan voor 2022. Ook in 2023 zal dit dus het minimumgewicht van de auto's zijn.

2023

Onder meer Max Verstappen, tweevoudig wereldkampioen, liet weten dat hij de auto's lastiger vond rijden omdat ze zo zwaar waren. Het maakte de auto's minder makkelijk bestuurbaar voor de coureurs, vanwege een afname aan wendbaarheid. Voor de rest konden de auto's van 2022 rekenen op steun van bijna alle coureurs, wat logisch is gezien het feit dat er in 2022 30% meer inhaalacties waren in vergelijking met 2021. Of dit in 2023, wanneer de auto's van de teams waarschijnlijk dichter in de buurt gaan komen van het minimumgewicht, doorgezet gaat worden is afwachten.

