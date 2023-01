Lars Leeftink

Maandag 30 januari 2023 09:51 - Laatste update: 09:53

Diego Loverno, Head of Vehicle Operation bij Ferrari, heeft plannen om hun pitstopproblemen te verhelpen met een uitgebreide reeks trainingen voorafgaand aan de start van het seizoen 2023. Hiermee wil het team ook dichter in de buurt komen van de prestaties van concurrent Red Bull Racing.

Naast strategieën en betrouwbaarheid hadden pitstopproblemen vorig seizoen regelmatig invloed op de auto's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, en dan vooral op de baanpositie die het opleverde. Loverno wil er graag voor zorgen dat er dit seizoen geen herhaling komt en heeft aangegeven dat hij klaar is om de komende weken 60 leden van de pitcrew te trainen, tot een totaal van 1.000 oefenpitstops. De teams zullen de stops uitvoeren in twee sessies, in de ochtend en middag. Dit is gelijk aan 20 stops per sessie, drie keer per week.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Volgende stap Audi richting F1-team: minderheidsbelang in Sauber F1 officieel

Pitstops

Loverno legde tegenover Motorsport Italy uit dat consistentie in plaats van snelheid zijn belangrijkste doel is, aangezien hij ernaar streeft om het teamdoel te bereiken: 84 procent of meer van alle pitstops moeten in minder dan drie seconden afgerond worden. "Vorig jaar maakten we 73 procent van onze stops in minder dan drie seconden, maar dat is niet genoeg. Het doel was 80 procent en we kwam er niet. Onder de drie seconden, met deze banden, ben je echt heel goed. Boven de vier seconden is slecht en tussen de twee is gemiddeld. Voor 2023 willen we 84 procent van de stops onder de drie seconden halen. We willen niet dat meer dan negen procent van de gemiste stops langer duurt dan 4,5 seconden. Mercedes, om een maatstaf te geven, heeft slechts vier procent van de gemiste stops, maar ze zijn gemiddeld iets langzamer dan wij."

Trainen

Loverno vertelt ook dat het hele team getraind wordt omdat problemen het meest voorkwamen wanneer personeel werd gewisseld tijdens drukke periodes op de kalender. Hij voegde eraan toe: "Het is nu essentieel voor ons om het gemiddelde niveau van het team te verhogen, omdat problemen in de pits vaak zijn voorgekomen tijdens personeelswisselingen. Dit kampioenschap zal de langste zijn die ik ooit heb gekend. Veelzijdigheid wordt nu ook benadrukt."