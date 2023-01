Volgende stap Audi richting F1-team: minderheidsbelang in Sauber F1 officieel

Lars Leeftink

Maandag 30 januari 2023 09:13 - Laatste update: 09:23

De Sauber Group heeft aangekondigd dat Audi nu officieel een minderheidsbelang in het Formule 1-team heeft. Beide partijen gaan in de toekomst samenwerken in de Formule 1, Audi als leverancier en Sauber als team.

In het statement van de Sauber Group staat het volgende: "De Sauber Group is verheugd aan te kondigen dat Audi, volgens de in oktober vorig jaar geschetste plannen, in januari 2023 een minderheidsbelang in de Sauber Group heeft verworven. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar Audi's toetreding tot de Formule 1, gepland voor 2026, waarvoor de Sauber Group de strategische partner van het Duitse merk zal zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Mazepin heeft nieuw avontuur te pakken: Rus doet mee in Asian Le Mans Series'

Samenwerking

Dat beide partijen richting 2026 gaan samenwerken om een F1-team te vormen was al sinds eind vorig jaar duidelijk, toen nieuwe leveranciers duidelijk moesten gaan maken of ze in 2026 de Formule 1 willen komen versterken. Audi wil dit, en gaat dit als leverancier dus in samenwerking met Sauber doen. De toekomst daarvoor is voor Sauber echter nog wat onduidelijk, want Alfa Romeo kondigde ook al aan dat de samenwerking met Sauber ergens dit jaar (waarschijnlijk eind komend seizoen) gaat eindigen. Hoe Sauber in 2024 en 2025 dan nog in de Formule 1 blijft, is nog even gissen.

Sauber Group statement. ⬇️ #F1 — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeoorlen) January 30, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)