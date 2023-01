Lars Leeftink

Maandag 30 januari 2023 07:59

Nikita Mazepin, die vorig jaar met veel gedoe afscheid nam van de Formule 1 en Haas, lijkt een nieuw stoeltje voor 2023 in een andere raceklasse te hebben gevonden. De Rus gaat in 2023 actief zijn in de Asian Le Mans Series.

Dit weet Motorsportweek te melden. In de raceklasse gaat hij racen namens 99 Racing. Vanaf februari zal hij fungeren als teamgenoot van Ben Barnicoat en Felix Porteiro. Zijn eerste race zou tijdens de vier uur van Dubai zijn, in een ORECA 07 LMP2. Het is een grote verandering voor de Rus.

2021 en 2022

In 2021 werd Mazepin namens Haas gepromoveerd naar de Formule 1, tegelijkertijd met Mick Schumacher. Beide coureurs maakte tijdens dat seizoen weinig indruk, maar hadden daar ook de auto niet voor. De focus van het team lag op 2022 en de nieuwe reglementen, waardoor Schumacher en Mazepin vooral met elkaar achterin het veld aan het vechten waren gedurende de race. Uiteindelijk scoorde beide coureurs nul punten en lagen ze regelmatig met elkaar overhoop. In 2022 kwam er een plotseling einde aan de samenwerking tussen Haas en Mazepin. Dankzij de inval van Rusland in Oekraïne besloot Haas om de samenwerking met titelsponsor Uralkali en de familie Mazepin te beëindigen. Kevin Magnussen zou in 2022 rijden namens Haas. Sindsdien hebben we weinig van Mazepin vernomen.

2023

De Rus kondige wel al zelf aan dat hij in 2023 een stoeltje ergens zou gaan veroveren, en dit lijkt nu dus gelukt te zijn. Hij heeft zijn droom, de Formule 1, echter nog niet opgegeven en hoopt via de Asian Le Mans Series zich weer in de kijker te racen bij F1-teams. Of dit ook gaat lukken, is voor nu vooral afwachten. Het komende seizoen lijkt Mazepin in ieder geval onder de pannen te zijn.