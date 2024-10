Nikita Mazepin kreeg een schorsing van de Formule 1 opgelegd, omdat hij op de sanctielijst terechtkwam in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne. De coureur is daar na twee jaar van af dankzij een besluit van de EU, maar hij deelt dat hij zijn droom van een terugkeer in het wereldkampioenschap heeft opgegeven.

Mazepin kreeg voor het seizoen van 2021 een zitje bij Haas aangeboden. Het team wat toen nog onder leiding van Guenther Steiner stond, had geld nodig en Mazepin bracht dankzij zijn vader een enorme zak met cash mee. Uralkali, een van de grootste producenten ter wereld van de meststof potas, kwam overal op de auto's en overalls van de Haas-teamleden te staan, aangezien Dmitri Mazepin de vice-voorzitter van het Russische bedrijf was. Nikita kreeg, ondanks dat hij qua prestaties niet in de buurt kwam van ploegmaat Mick Schumacher, ook voor 2022 een contract aangeboden, maar op 5 maart dat jaar besloot Haas om het contract met de coureur en het contract met titelsponsor Uralkali te verscheuren als reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. Russische coureurs en teams mogen vanwege de oorlog niet onder de licentie van hun land uitkomen in evenementen van de FIA.

F1-droom opgegeven

Mazepin is na zijn vertrek uit de koningsklasse de Asian Le Mans Series gaan doen, waarbij hij met zijn eigen 99 Racing de 4 Hours of Sepang en de 4 Hours of Dubai won samen met Louis Delétraz en Ahmad Al Harthy. Ondanks dat hij op de sanctielijst stond, vanwege de connectie tussen zijn vader en de Russische president Vladimir Poetin, mocht hij in dat kampioenschap nog wel racen. Het Europese Hof van Justitie besloot begin dit jaar de coureur in zijn gelijk te stellen dat de band met zijn vader puur een familieband was en dat Nikita Mazepin dus niet op de sanctielijst hoorde. De Rus gaf toen aan terug te willen keren in de Formule 1, maar deze droom heeft hij nu opgegeven, zo deelde hij vandaag op Instagram.

"Ik heb nu de rijpe leeftijd van 25 bereikt en ik realiseer me dat het tijd is om vooruit in plaats van terug te kijken", schreef Mazepin in een lang bericht. "Het is tijd om te beginnen aan het volgende hoofdstuk van mijn leven als een volwassene, met dromen, die niet te maken hebben met snelheid en winnaarsbekers, maar met het gebruik van mijn hoofd en het vinden van mijn doel. Dat valt samen met het voltooien van mijn educatie, hard werken en zorgen voor mijn mentale gesteldheid. Dus, jullie zullen me niet meer terugzien in de Formule 1."

