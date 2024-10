Sergio Pérez staat aan de vooravond van misschien wel de belangrijkste maanden uit zijn loopbaan. In de komende zes races moet hij zichzelf namelijk opnieuw zien te bewijzen als nuttig tweede coureur bij Red Bull Racing. De Mexicaan blikt vooruit op race één van die zes, het komende weekend in Austin.

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Carlos Sainz. In Singapore ,de laatste race voor de 'herfststop', was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en had het op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje dat meegenomen kan worden uit Marina Bay.

Lang niet gereden

In de komende zes races moet de routinier het tij zien te keren, anders kan het zomaar einde oefening zijn wat betreft zijn loopbaan bij Red Bull, daar men Liam Lawson uit gaat testen in de laatste races om te kijken hoe zijn niveau is. De eerste uitdaging van Pérez zal zijn voor het oog van hordes van zijn fans op het Circuit of the Americas vlakbij thuisland Mexico. Pérez blikt vooruit: "Het voelt alsof we heel lang niet gereden hebben! Het is heerlijk om terug te zijn en dan ook nog eens naar één van mijn favoriete races van het seizoen te gaan", zo opent de Mexicaan zijn vooruitblik op komend weekend.

Eén van de thuisraces

Pérez vervolgt: "Het is een speciale race voor mij. Iedereen maakt er grappen over dat ik zoveel thuisraces heb, maar Austin voelt altijd altijd echt als een thuisrace en de support is fantastisch. Ik heb hard getraind in Mexico en ben regelmatig in contact geweest met het team in Engeland. We hopen in Austin ons op een betere plek te bevinden met de auto en hebben een aantal veranderingen doorgevoerd in de pauze, die gericht zijn op het verbeteren van de snelheid. We gaan zien hoe competitief we zijn in Austin. Een sprintrace maakt het een beetje lastig omdat we maar één oefensessie hebben om de auto op het juiste pad te krijgen voordat het er echt om gaat. Daar komt echter het werken als een team naar voren en daar zijn wij fantastisch in."

