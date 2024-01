Brian Van Hinthum

Woensdag 10 januari 2024 15:24

Nikita Mazepin is inmiddels alweer enige tijd verdwenen vanaf het hoogste autosporttoneel, al geeft de Russische coureur zijn loopbaan in de koningsklasse nog altijd niet helemaal op. Hij droomt nog altijd hardop van een comeback in de Formule 1.

Mazepin stond op het punt om zijn tweede Formule 1-seizoen te gaan rijden bij Haas, maar opeens was daar vlak voor de eerste testdagen in Barcelona de Russische inval in Oekraïne. Wereldwijd werden er maatregelen genomen tegen het Russische regime en ook in de Formule 1 werd er ingegrepen. De Russische Grand Prix in Sotsji werd van de kalender geschrapt en Haas besloot om de wegen te scheiden met Russische hoofdsponsor en daarmee dus ook met coureur Mazepin.

Terugkeer

Inmiddels is het dus alweer twee seizoenen geleden dat we Mazepin in de Formule 1 zagen en lijkt er niemand meer rekening te houden met een terugkeer van de Rus in de koningsklasse. Toch heeft de voormalig Haas-coureur het zelf nog allemaal niet uit zijn hoofd gezet: "Ik blijf ervoor zorgen dat ik topfit ben op het moment dat de Formule 1 haar deuren weer voor mij opent", laat hij tegenover het Russische Championat weten.

In het verleden liet Mazepin zich overigens al meermaals kritisch uit over zijn voormalig teamgenoot, Mick Schumacher. Zo liet hij onder meer weten dat de resultaten van de inmiddels vertrokken Duitser in 2022 voor zich spraken. Dit keer doet hij uit de doeken dat hij sneller was dan de zoon van Michael Schumacher: "Op de laatste testdag voor het 2022-seizoen, was ik sneller dan Mick Schumacher", zegt over zijn eigen kwaliteiten. De sport missen, doet hij in ieder geval nog altijd: "Zeker in Europa, dan is het dichtbij en ik mag er nog steeds niet heen."