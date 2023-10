Jordy Stuivenberg

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken vindt het onverklaarbaar dat Nikita Mazepin niet langer in de Formule 1 actief is. Sterker nog: hij noemt de sancties die tegen Mazepin zijn genomen ‘communistisch’.

Nadat Rusland binnenviel in Oekraïne, besloot Haas om het contract van Mazepin te ontbinden. Ook sponsor Uralkali verdween van de Amerikaanse bolides. Daar kwam nog eens bovenop dat Mazepin Europa niet meer in mocht, vanwege sancties van de Europese Unie tegen de 24-jarige coureur en zijn invloedrijke vader Dmitry. Dat maakte het meteen zo goed als onmogelijk om een nieuw bestaan als coureur op te bouwen.

Ontmoeting in Moskou

Peter Szijjarto is minister van Buitenlandse Zaken in Hongarije en had afgelopen vrijdag een ontmoeting met Mazepin in Moskou. Szijjarto is woest over de sancties tegen Mazepin en vindt dat de Europese Unie veel te ver gaat. “De EU heeft Mazepin op de sanctielijst geplaatst. In mijn ogen gaan we daarmee terug naar de tijd van het communisme”, zo citeert persagentschap Tass de minister.

“In het verleden, onder communistisch bewind, werden kinderen verantwoordelijk gehouden voor de daden, of veronderstelde daden van hun ouders”, vervolgt Szijjarto, die daarmee min of meer stelt dat de vader van Mazepin wel terecht op de sanctielijst staat. Mazepin ging in beroep tegen de sancties en kreeg in eerste instantie gelijk, maar de EU deelde daarop dezelfde sanctie nogmaals uit.