Nikita Mazepin reed in 2021 in de Formule 1, totdat hij vanwege zijn nationaliteit werd verbannen uit het wereldkampioenschap. Hij maakte eind vorig jaar duidelijk de droom om terug te keren op te geven en zich te concentreren op zijn studie. Nu maakt de Rus een verrassende comeback in de autosport en dat doet hij samen met de zoon van Adrian Newey.

Mazepin kwam uit voor Haas dankzij financiële steun van Uralkali, een Russisch staatsbedrijf waar zijn vader Dmitri de vice-voorzitter van was. Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne werden er allerlei sancties opgelegd en van de FIA mochten Russische coureurs niet langer uitkomen met een Russische licentie. Ook al is inmiddels besloten dat Mazepin toch weer aan de Formule 1 mee zou mogen doen, hij heeft nu die droom alsnog opgegeven. Daarbij moet ook vermeld worden dat geen enkel team überhaupt geïnteresseerd was in de diensten van de coureur uit Moskou. Na de Formule 1 nam Mazepin deel aan twee seizoenen van de Asian Le Mans Series waarbij hij twee races won.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey garandeert geen Aston-succes: "Ze zijn behoorlijk onsuccesvol geweest"

24H Dubai

Mazepin deelde afgelopen oktober dat hij zou focussen op zijn studie, maar toch kruipt hij volgende week achter het stuur van een raceauto. Rossa, een supercarfabrikant gebaseerd in Dubai, heeft de Rossa LM GT ontwikkeld en geproduceerd, en deze bolide zal binnenkort haar debuut maken.

Rossa zal meedoen aan de 24H Dubai, de seizoensopener van de 24H Series, wat georganiseerd wordt door het Nederlandse Creventic. Mazepin is door Rossa uitgekozen om voor hun te rijden in de wedstrijd die op 11 en 12 januari wordt verreden. Een van zijn teamgenoten is Harrison Newey, de zoon van de bekende ontwerper Adrian Newey die richting maart de overstap maakt van Red Bull naar Aston Martin in de Formule 1. Harrison Newey is een kampioen in de Asian Le Mans Series en klassewinnaar van de 24 Uur van Daytona. Hij reed voor het laatst in de DTM, echter met weinig succes.

Evgeny Kireev en FIA World Endurance-kampioen Roman Rusinov zullen zich nog bij Mazepin en Newey voegen om het viertal compleet te maken. Een aantal bekende Nederlanders die meedoen aan de 24H Dubai zijn Kay van Berlo, Jeroen Bleekemolen, Loek Hartog, Jaap van Lagen en Max Verstappen-protegé Thierry Vermeulen.

Harrison Newey met vader Adrian

Gerelateerd