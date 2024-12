Voormalig McLaren-mechanicus Marc Priestley heeft Aston Martin gewaarschuwd dat het aantrekken van Adrian Newey geen garantie is voor betere resultaten. Priestley wijst naar het feit dat Aston Martin het moeilijk heeft met het ontwikkelen van auto's gedurende het seizoen, hetgeen natuurlijk van uiterst belang is om succes te boeken in de Formule 1.

Sinds de overname van Lawrence Stroll in 2018 is er fors geïnvesteerd in Racing Point, wat in 2021 veranderde naar Aston Martin. De faciliteiten in Silverstone zijn nu van de bovenste plank, met als kers op de taart een gloednieuwe windtunnel, die in 2025 al bruikbaar zou moeten zijn. De kwaliteit van alle faciliteiten waren naar eigen zeggen een grote reden waarom Newey zo geïnteresseerd was in Aston Martin. Na bijna twintig jaar dienst bij Red Bull zal de Brit, die wordt gezien als de beste ontwerper in de geschiedenis van de Formule 1, de overstap maken naar het team van Stroll.

Één individu geen garantie voor succes

Newey is goed geweest voor meer dan tien kampioenschap-winnende auto's bij drie verschillende teams, en heeft vier decennia aan ervaring binnen de sport. Hij mag aan het einde van maart aan de slag met zijn beroemde tekenbord, maar Priestley waarschuwt dat zelfs iemand van zijn kaliber niets garandeert. “Adrian Newey is een fantastische ingenieur en heeft een briljante geest, maar één individu is geen garantie voor succes bij het ontwikkelen van een nieuwe F1-auto,” werd Priestley geciteerd door Casino Uden Rofus. "Ik zeg niet dat Aston Martin geen geweldig team heeft, maar we hebben bewijs gezien dat ze behoorlijk onsuccesvol zijn geweest in het ontwerpen van een goede auto en het ontwikkelen van die auto gedurende het seizoen. Newey komt bij een team met zeer beperkt succes, maar Aston Martin heeft net nieuwe, hypermoderne fabrieken gekregen en het team groeit snel.”

