Nikita Mazepin heeft de seizoensopener van de Asian Le Mans Series op zijn naam geschreven. Het is zijn eerste overwinning sinds hij de Formule 1 heeft verlaten. De voormalig Haas-coureur deelde een LMP2-auto van 99 Racing met Ahmad Al Harthy en Louis Delétraz.

Al Harthy had zich als vierde gekwalificeerd op het Sepang International Circuit dat tot en met 2017 gastheer was van de Formule 1 Grand Prix van Maleisië. Na een foutloze eerste stint werd de auto overgenomen door Mazepin. De 24-jarige uit Moskou haalde Michael Dinan en John Falb in voor de leiding in de wedstrijd en hield vervolgens Carl Bennett achter zich. Het team van Proton Competition pakte de eerste plek af in de tweede helft van de 4 Hours of Sepang, maar Mazepins teamgenoot Delétraz wist weer voorbij René Binder te komen na de laatste herstart. Een tropische regenbui zorgde ervoor dat de wedstrijd een kwartier eerder dan gepland ten einde kwam. Het regende veel te hard om veilig door te kunnen racen en dus werd er met de rode vlaggen gezwaaid. Mazepin reed vorig seizoen ook al in de Asian Le Mans Series en scoorde toen podiums in Dubai en Abu Dhabi. Dit is de eerste zege voor de Rus sinds 2020, toen hij nog uitkwam in de FIA Formule 2.

Te snelle Safety Car in de regen

"Het was een pittige race," legde Delétraz uit, direct nadat hij uit de auto van 99 Racing was gestapt. "De crew heeft het fantastisch gedaan evenals mijn teamgenoten. We hebben de auto op de baan weten te houden en dat was de sleutel tot succes vandaag. De regen op het eind was niet normaal, ik kon de Safety Car niet eens bijhouden. Het was echt moeilijk. We hebben gewonnen, mooie punten gepakt, maar we moeten het maar niet te uitbundig vieren, want we hebben morgen nog een race te gaan."