Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 december 2023 09:29 - Laatste update: 09:59

Red Bull-ontwerper Adrian Newey is in de prijzen gevallen. Het Britse Top Gear deelde deze week namelijk de Lifetime Achievement-award uit aan de topontwerper van de renstal uit Milton Keynes.

Newey heeft inmiddels zijn strepen binnen de koningsklasse verdiend, door zijn vele succesvolle ontwerpen van Formule 1-auto's. De 64-jarige Newey heeft maar liefst twaalf constructeurskampioenschappen op zijn CV staan, bij drie verschillende teams. Daarnaast zijn er zeven verschillende coureurs kampioen geworden in een auto die ontworpen is door Newey. De Brit is één van de belangrijkste puzzelstukjes van Red Bull Racing en het is dan ook niet gek dat verschillende teams in het verleden een poging gedaan heeft om de Brit aan zich te verbinden.

Lifetime Achievement Award

Newey is in de prijzen gevallen bij de TopGear-Awards van 2023. Daarvoor deelde het medium de Lifetime Achievement Award uit aan de Engelsman. "De man die velen beschouwen als de beste F1-ontwerper aller tijden", zo omschrijft TopGear Newey. De afgelopen twee jaar wist Red Bull Racing de constructeurstitel tot tweemaal toe naar Milton Keynes te halen. Dat had te maken met het ontwerp van de RB18 en RB19. Newey studeerde af op het onderwerp grondeffect en het is dan ook niet verrassend dat de winnende auto al twee jaar op rij, uit de hand van de Brit komt.