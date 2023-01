24 uur van Daytona: Blomqvist als eerste over de streep, podium voor Van der Zande

Lars Leeftink

Zondag 29 januari 2023 19:56 - Laatste update: 20:33

De 24 uur van Daytona, die zaterdagavond om 19:40 uur begon, is zondagavond iets over half acht afgevlagd. Voor de vijf klassen waarin geracet werd in Amerika zitten er daarmee 24 zware uren op. Er was, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen Nederlands succes.

Veel Nederlanders gingen in hun klasse lang aan de leiding, maar uiteindelijk gaven ze het allemaal in de slotfase weg. Tom Blomqvist kwam na 24 uur racen namens Meyer Shank Racing als eerste over de streep in Daytona en won daarmee zowel het algemeen klassement als het klassement bij de GTP (LMDh). Hij reed tijdens de 24 uur samen met Colin Braun, Helio Castroneves en Simon Pagenaud. Het team van Filipe Albuquerque, Ricky Taylor, Brendon Hartley and Louis Deletraz werd tweede, tevens namens Wayne Taylor Racing. Renger van der Zande kwam namens Cadillac Racing wel op het podium terecht, want hij eindigde derde met Sebastien Bourdais en Scott Dixon.

LMP2 en LMP3

Bij de LMP2 ging Job van Uitert samen met Giedo van der Garde namens TDS lang aan de leiding, maar in de slotfase werd deze voorsprong vergeven. Het zou een vierde plaats worden voor de Nederlanders, net buiten het podium dus. Proton Competition won met Ben Hanley, Fred Poordad, Francesco Pizzi en Gianmaria Bruniuit eindelijk nipt van Crowdstrike Racing. Na een bizarre finish bleek er 0.016 seconden verschil te zitten tussen de #1 en #2 bij de LMP2. Rinus VeeKay viel gedurende de race uit met TDS Racing.

Bij de LMP3-auto's waren het Anthony Mantella, Wayne Boyd, Nico Varrone en Thomas Merrill namens AWA Duqueine die wonnen. Gee podiumplek hier voor Tijmen van der Helm namens JDC-Miller Motorsports.

GTD en GTD-Pro

Bij de GTD Pro-klasse was het Race Weather Tech dat er met de zege vandoor ging. Het team van Jeroen Bleekemolen en Kay van Berlo (KellyMoss) veroverde, net zoals Indy Dontje (Winward Motorsport), geen podiumplek in deze klasse. Het team van Dontje haalde zelfs de finish niet nadat het wel lang op weg was richting een podiumplek. De GTD werd gewonnen door Racing Aston Martin Vantage met Roman De Angelis, Marco Sorensen, Ian James en Darren Turner. Bij de GTD Pro waren het Maro Engel, Jules Gounon, Dani Juncadella en Cooper MacNeil namens WeatherTech die wonnen. In de GTD-Pro deden geen Nederlanders mee.

