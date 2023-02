Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok heeft Red Bull Racing het aan zichzelf te danken dat het team niet zo populair is in Groot-Brittannië. Vooral de reacties van Red Bull op de gebeurtenissen in 2021 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zouden hieraan ten grondslag liggen.

Max Verstappen wist zijn allereerste wereldtitel tijdens de laatste ronde, van de laatste race van het 2021-seizoen te pakken. Lewis Hamilton lag tijdens de race comfortabel aan de leiding, totdat Nicholas Latifi in de muur terecht kwam. De gebeurtenissen daarna, zouden voor veel rumoer gaan zorgen. Verstappen kwam namelijk direct de pitbox in voor versere softbanden, daar waar zijn titelrivaal op oude harde banden bleef staan. Mercedes had niet gedacht dat de race nog herstart zou worden, maar dat gebeurde wel. Daarnaast had de wedstrijdleiding de auto's tussen Hamilton en Verstappen eruit gehaald en de rest is geschiedenis.

Populariteit

In de podcast van Autosport gaat Chandhok in op de dalende populariteit van Red Bull in het land: "Het is best grappig omdat we hier vorig jaar in Abu Dhabi over spraken, toen ik zei dat ik met de mensen van Red Bull aan het praten was en hoe bizar ze zichzelf impopulairder hadden gemaakt bij de Britse fans, ondanks het winnen van de laatste twee wereldkampioenschappen en het domineren van een seizoen. Maar ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn."

Karun Chandock

Nationaliteit

Red Bull heeft geen Britse coureur in dienst en dat werkt tegen de renstal: "Het is duidelijk dat ze geen Britse coureur hebben en zeker in dit land had men het gevoel dat het Red Bull tegen Lewis was. Tel dan George [Russell] erbij op en Mercedes heeft twee Britten in dat team. Ik denk dat het oude gezegde dat, afgezien van Ferrari, de fans nog steeds meer naar een coureur trekken dan naar een team, nog steeds waar is. En zeker in dit land is Red Bull niet zo populair, ik denk dat hun populariteit zelfs is afgenomen."

George Russell & Lewis Hamilton

Reactie op Abu Dhabi

De reactie van Red Bull Racing op de gebeurtenissen in Abu Dhabi schoten bij de Britten in het verkeerde keelgat, zo moet Chandhok toegeven. "Als ze uit Abu Dhabi 2021 waren gekomen en hadden gezegd: 'we hebben geluk gehad, maar het had niets met ons te maken. We hebben de regels niet opgelegd, we hebben gewoon onze race gereden en we hebben uiteindelijk gewonnen. En dat is een kwestie tussen Mercedes en de FIA om op te lossen en heeft niets met ons te maken. Maar we erkennen dat je in deze sport soms een beetje geluk nodig hebt. We hadden pech in Boedapest en in Bakoe en vandaag hadden we geluk.'"

Lewis Hamilton & Max Verstappen

Bescheidenheid

Chandhok vermoedt dat wat bescheidenheid dus voor andere reacties had gezorgd. Maar Red Bull moest volgens de Brit niet alleen nederig zijn, ook Hamilton had meer kunnen worden geprezen, zo vertelt hij. "Ze hadden kunnen zeggen: 'goed gedaan Lewis, het was een geweldig gevecht, jammer dat het voor jou niet lukte'. Dan denk ik dat de golf van negativiteit jegens hen alleen al in de berichtgeving en de manier waarop ze ermee naar buiten kwamen, beperkt had kunnen worden. Als ze hun woorden zorgvuldig hadden gekozen", aldus Chandhok.

