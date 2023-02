Vincent Bruins

Lando Norris tekende kort na afgelopen seizoen een nieuw contract. De Britse coureur zal bij McLaren in de Formule 1 blijven tot en met 2025. Jenson Button betwijfelt echter of dit de juiste beslissing is geweest. De wereldkampioen van 2009 vindt dat Norris op een moment in zijn carrière zit waarin hij in een winnende auto hoort te zitten.

Button bracht zelf het grootste deel van zijn loopbaan in de koningsklasse door bij McLaren. Na het binnenslepen van de rijderstitel met Brawn GP, vertrok hij in 2010 naar het team waar toen Martin Whitmarsh de teambaas was. Waar Button in zijn eerste drie seizoenen met McLaren nog vooraan kon strijden, moest hij het in zijn laatste vier seizoenen zonder Grand Prix-overwinningen doen. Na 2016 ging hij met pensioen. Hij viel alleen nog in voor Fernando Alonso die meedeed aan de Indianapolis 500, in Monaco in 2017.

Lange termijn

"Het verbaasde me dat hij een contract voor de lange termijn had getekend," vertelde de 43-jarige Brit tegenover Sky Sports F1. "In deze sport weet je niet welk team [in de toekomst] de koploper gaat zijn en je moet nou eenmaal in een winnende auto zitten. Talent alleen is niet genoeg om met welke auto dan ook vooraan mee te doen. Je kan ze wel helpen verder te ontwikkelen, maar je moet in een competitieve auto zitten om races te kunnen winnen. McLaren geeft hem dan niet, al doen ze het nu wel goed. Op dit moment in zijn carrière hoort hij in een winnende auto te zitten. We zullen zien wat er de komende jaren gaat gebeuren."

Budgetplafond en windtunnel

"Ik hoop zeker dat teams, zoals McLaren, Alpine en Aston Martin, dichterbij de top drie zitten en ze zelfs kunnen uitdagen," ging Button verder. "Dat was natuurlijk het hele idee achter het budgetplafond en de regels betreffende de tijd die teams mogen besteden in de windtunnel. De topteams krijgen minder tijd daarvoor, wanneer ze goed presteren. Hopelijk gaan we de voordelen hiervan zien in 2023 en in 2024 zullen we dat effect nog sterker gaan merken. Lando heeft nog een lange carrière voor zich, hij is jong en erg snel, en hij heeft een nieuwe teamgenoot met Piastri die ook zeer getalenteerd is. Dat zet druk op de schouders van beiden."

