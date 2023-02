Vincent Bruins

Lando Norris heeft aankomend seizoen een nieuwe teamgenoot. Oscar Piastri heeft getekend bij McLaren en neemt het zitje van landgenoot Daniel Ricciardo over. Norris is van mening dat zijn team een coureur nodig heeft die hem kan pushen.

Piastri wordt als een van de grootste talenten van de laatste tijd gezien. Hij won de titels in de Formule Renault Eurocup, Formule 3 en Formule 2 drie jaar achter elkaar. Er was dan ook een ware strijd voor wie hij zou uitkomen in de Formule 1. Uiteindelijk kreeg de Australiër een contract bij McLaren, waar Ricciardo de laan was uitgestuurd.

Pushen

"Als team hebben we een coureur nodig die mij een beetje meer pusht, en hopelijk ben ik dan in staat nog meer uit mezelf te halen," vertelde Norris. "Dat is iets wat we een beetje misten de afgelopen seizoenen. En hopelijk is het iets dat Oscar dit seizoen kan bijdragen, om mij te pushen, om me te helpen mijn grenzen te verleggen. Ik weet hoe goed hij als coureur is, dus ik verwacht niet dat hij er lang over doet om op snelheid te komen. Ik weet zeker dat er momenten zullen zijn dat hij buitengewoon goed presteert en dat hij me tot het uiterste kan drijven. Hopelijk kunnen we dat als team in ons voordeel gebruiken."

Sainz en Ricciardo

"Ik en Carlos [Sainz] kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden," legde de 23-jarige Brit uit over zijn relatie met zijn laatste twee teamgenoten bij McLaren. "Er was een beetje de perceptie dat ik en Daniel niet [met elkaar overweg konden], hoewel dat volkomen onjuist is. We waren erg competitief, we wilden elkaar verslaan. Dus misschien was dat de sfeer die werd afgegeven. Maar we waren jongens die altijd heel goed samenwerkten. Ik denk dat dat heel belangrijk voor ons was. We twijfelden niet om elkaar te helpen, maar tegelijkertijd wilden we elkaar altijd verslaan. Dat is nou eenmaal zo tussen coureurs."

