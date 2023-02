Jeen Grievink

Lando Norris is pas net aan het warmdraaien in de Formule 1, maar toch heeft hij de eerste vragen over zijn pensioen al voorgeschoteld gekregen. De coureur van McLaren kreeg de vraag nadat Max Verstappen had aangekondigd eerder te kunnen stoppen dan menigeen denkt. Norris bekijkt het echter van jaar tot jaar.

Norris maakte nog niet zo heel lang geleden - in 2019 - zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. De coureur uit Bristol deed dit bij McLaren, het team waar hij anno 2023 nog steeds actief is. Hoewel Norris pas net lekker op stoom begint te raken in de Formule 1, heeft hij nu al vragen moeten beantwoorden over zijn pensioen. Wanneer is de Brit van plan zijn helm aan de wilgen te hangen? Broedt hij net als Verstappen op een spoedig einde van zijn carrière, om zo meer tijd te kunnen doorbrengen met vrienden en familie? Norris zegt dat hij daar nog niet mee bezig is en dat hij zich nu focust op zijn droom: rijden in de Formule 1.

Verstappen hintte al vaker op vroeg pensioen

Verstappen liet al meerdere keren doorschemeren dat hij zijn absolute droom, om wereldkampioen te worden, heeft behaald en dat hij daarom niet weet hoe lang hij nog doorgaat in de koningsklasse. De kalender lijkt ieder jaar langer te worden en het vergt veel tijd en energie. Desondanks heeft Verstappen nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing. "Dan word ik 31. Dat is nog best jong, maar zoals ik al zei, ik wil ook andere dingen doen in het leven", zo zei Verstappen. Zou hij inderdaad op die leeftijd stoppen, dan breit hij er ruim 10 jaar eerder een einde aan dan bijvoorbeeld Fernando Alonso. De Spanjaard viert aankomend seizoen zijn 42ste verjaardag.

Norris weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet

Ziet Norris zichzelf eerder als 'een Verstappen' of 'een Alonso'? Dat weet hij nog niet. "Ik weet niet als je Lewis (Hamilton, red.) of Fernando toen ze 23 jaar waren had gevraagd of ze nog 15 jaar in de Formule 1 zitten, ze je een antwoord met 100 procent zekerheid hadden kunnen geven", zo wordt Norris geciteerd door het Britse Express. "Maar elke coureur is anders."

Uitspraken Verstappen zijn "nog heel ver weg" volgens Norris

Het feit dat Verstappen zegt dat hij in 2028 mogelijk stopt met racen, moet Norris eerst nog maar eens zien. "Max zegt nu dat hij zou kunnen vertrekken, maar dat is nog heel ver weg en het heeft geen zin om aannames te doen wanneer je gewoon kunt wachten en er op een dag eindelijk achter gaat komen. Dus voor nu, is alles waar ik aan denk, Formule 1. Dat is alles wat ik wil bereiken. Mijn levensdoel is om te komen waar ik geloof dat ik kan zijn en waar we als team kunnen zijn in de Formule 1", aldus Norris.

