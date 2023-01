Redactie

Dinsdag 31 januari 2023 14:00 - Laatste update: 14:21

Tijdens de winterstop is er geen Formule 1-actie op de baan te bespeuren, maar dat geeft jou de gelegenheid om zelfs eens achter het stuur te kruipen. Het virtuele stuur welteverstaan. Onderstaand hebben we een aantal hoog beoordeelde racegames op een rij gezet, waarmee jij de winterstopdagen voorbij kunt doen vliegen. Klok jij een snellere rondetijd dan je vrienden?

Max Verstappen is er zelf ook een groot fan van: simracen. De Red Bull-coureur doet regelmatig mee aan online racewedstrijden en is ook daar uiterst competitief. Jij kunt nu hetzelfde doen, door met één van onderstaande racegames achter het virtuele stuur te kruipen. Ga de strijd aan met de computer, je vrienden of online tegen tegenstanders van over de hele wereld. Het ligt het meest voor de hand om direct naar officiële F1 2022-game te grijpen, maar wist je dat er nog tal van andere racegames zijn die ook voor een gezonde dosis adrenaline, spanning en plezier kunnen zorgen? Wij hebben een aantal - zeer uiteenlopende - goed beoordeelde racegames voor je op een rij gezet.

1. EA Sports F1 22 | €50,96

Wil je het dichts in de buurt komen van het echte werk en wil je zelf de plek van Verstappen in de Red Bull innemen? Dan kom je toch echt uit bij de F1 22-game van EA Sports en Codemasters. In deze game kun je de strijd aan gaan tegen de computer of online in een Grand Prix, maar je kunt er ook voor kiezen om samen met je vrienden om en om te proberen de beste rondetijd neer te zetten over een enkele ronde. De F1 22-game komt natuurlijk het beste tot zijn recht in racestoel, met een bijbehorend stuurtje. Het spel is verkrijgbaar voor zowel de PlayStation, Xbox als PC.

2. F1 Manager 2022 | €35,75

Zit je liever niet achter het stuur, maar net als Toto Wolff en Christian Horner aan de pitmuur? Dan is de F1 Manager 2022-game echt iets voor jou. Kies je team, je coureurs, je personeel en bouw aan een kampioensformatie. Het is jouw taak om zowel op als naast de baan de benodigde prestaties te leveren. Tussen de races door bepaal jij vanuit het hoofdkwartier wat er gebeurt in het team. Volg de prestaties van je topcoureurs en -medewerkers nauwlettend, zorg ervoor dat je niet rood komt te staan en scout de beste medewerkers van de concurrerende teams om jezelf een voorsprong te geven tijdens de komende races.

3. Gran Turismo 7 | €58,99

Gran Turismo is al jarenlang een topper binnen het racesegment. Of je nu een competitieve racer bent, een verzamelaar, een tuner, een ontwerper van bestickering, een fotograaf of een arcadefan, als je een passie hebt voor auto's kom je aan je trekken met Gran Turismo 7. Deze simracer draait om meer dan racen alleen. Laat je van je creatiefste kant zien in het verbeterde tuning-en aanpassingsspeltype of verbeter je vaardigheden en racestrategieën in Rijschool. Mocht Gran Turismo 7 je te prijzig zijn, dan heeft de reeks ook nog een meer betaalbaar alternatief: Gran Turismo GT Sport, die slechts €17,99 kost.

4. Assetto Corsa Competizione | €41,-

Misschien wel de meest realistische racegame op een console ooit gemaakt. Assetto Corsa Competizione is zeer waarheidsgetrouw, heeft diepgaande gameplay en tal van speltypes. In deze racegame ga je aan de slag met de auto's uit de GT-klasse. Er zijn kampioenschappen, een carrièrestand, losse races, trainingen en speciale uitdagingen om af te leggen. Online is er zelfs een heuse competitiestructuur, inclusief elitelobby’s waaraan alleen bewezen virtuele coureurs (met voldoende ervaringspunten) mogen deelnemen. Op de PlayStation 5 komt deze game, met 4K-beeld en 60 FPS-gameplay, het best tot zijn recht.

Forza Horizon 5 | €58,99

Forza Horizon 5 is de beste en meest uitgebreide versie uit de reeks. In deze game kun je zelfs met de Red Bull-Aston Martin Valkyrie hypercar aan de slag. De keuze in auto's is sowieso oneindig, want er zitten al meer dan 500 verschillende raceauto's in de game - en dit worden er alleen nog maar meer. Kies je voor een echt snelle auto, dan simuleert de game op heel gave wijze wat tunnelvisie, terwijl het beeld ook steeds meer gaat trillen. Rijd je wat rustiger dan dat, dan kun je genieten van de prachtige vergezichten, de idyllisch ogende stranden en de mooie, verstopte watervallen of oude ruïnes die dit Mexico rijk is. Forza Horizon 5 is een van de mooiste games die we tot nu toe op deze generatie consoles hebben gezien.

