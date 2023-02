Jeen Grievink

Lewis Hamilton (38) lijkt nog geenszins van plan te zijn een einde te breien aan zijn uiterst succesvolle carrière in de Formule 1. Op Instagram laat hij weten het seizoen van 2023 in te gaan met een nog grotere honger dan toen hij lang geleden voor het eerst met een racebolide in aanraking kwam.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport, maar doorliep daarvoor al diverse andere klassen. In 1995 reed hij zijn eerste officiële kartwedstrijd. Hamilton kan zich het moment nog goed herinneren dat hij voor het eerst een eigen kart kreeg en was er toen al snel van overtuigd dat hij een succesvolle coureur kon worden. "Ik weet nog hoe enthousiast ik was toen ik mijn eerste kart ingepakt in de woonkamer zag staan", zo schrijft de Brit op zijn Instagram-account. "Ik zag hem al voordat ik 'm eigenlijk mocht zien en moest dus heel verbaasd doen toen mijn ouders mij naar binnen riepen om hem uit te pakken."

Hamilton wist al snel dat hij een succesvolle coureur kon worden

Nadat Hamilton één keer in de kart had gereden, wist hij al zeker dat hij een succesvolle coureur kon worden. "Vanaf de eerste keer dat ik ermee mocht rijden, voelde ik me één (met de kart, red.). Ik wist dat ik dit moest doen", zo laat hij weten. De drive, passie en honger die hij toen al voelde, voelt hij vandaag de dag nóg meer. "Ik wist dat ik krachtig was. Krachtiger en hongeriger dan de andere kinderen. Die honger was er vanaf de eerste dag en is er nog steeds."

Hamilton met nóg grotere honger richting 2023-seizoen

Hamilton deelt dan ook gelijk vast een waarschuwing uit aan Verstappen en co. De 38-jarige coureur is erop gebrand een succesvol seizoen te draaien met Mercedes, het liefst met een achtste wereldtitel als beloning. "Toen (in zijn kartdagen, red.) had ik honger, nu nog veel meer", zo klinkt Hamilton vastberaden.

