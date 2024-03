'Aanklager Horner zoekt het hogerop en dient officiële klacht in bij FIA tegen Red Bull-baas'

De hele zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner is nog altijd niet gaan liggen. Op de achtergrond wordt er nog altijd gewerkt door het vermeende slachtoffer aan het laten bestraffen van de Britse teambaas. Zij heeft nu een officiële klacht ingediend bij de FIA.

Langzaam maar zeker begint de interne onrust binnen Red Bull Racing zijn kookpunt te bereiken. De hele soap rondom Christian Horner heeft een hoop rumoer binnen het Formule 1-team veroorzaakt en nadat het onderzoek nog voor de race in Bahrein werd afgerond, lijkt er inmiddels steeds meer sprake van een interne oorlog te zijn binnen het team. Inmiddels lijkt het niet meer een kwestie te zijn of Horner schuldig is, maar meer wie er nu eigenlijk aan welke kant staat binnen Red Bull. Van een hecht team lijkt er richting buitenaf in ieder geval geen sprake meer te zijn.

Klacht ingediend

Toch blijft op de achtergrond ook de hele zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Horner jegens een vrouwelijke medewerkster van het team doorgaan. Inmiddels is de medewerkster die Horner beschuldigd heeft geschorst door het team, maar is duidelijk dat zij het daar niet bij laat zitten. Nu blijkt dat de dame in kwestie het nog hogerop gaat zoeken en een officiële klacht over het gedrag van Horner heeft ingediend bij de FIA, het overkoepelende motorsportorgaan.

Nog geen streep

Dat weet de BBC te melden. Daarmee is er weer een volgend hoofdstuk geboren in de hele rel rondom de Britse teambaas van Red Bull. Horner zelf hoopte na de Grand Prix van Saoedi-Arabië een streep onder de hele zaak te zetten, maar daar lijkt voorlopig nog geen sprake van te zijn. Wat de dame precies hoopt te bewerkstelligen met de officiële klacht bij de FIA, is voorlopig nog niet bekend. Naast een klacht bij de FIA, zou er door het kamp van het vermeende slachtoffer ook nog gewerkt worden aan een hoger beroep in de rechtbank.

