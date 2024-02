Lando Norris zal de komende jaren nog uitkomen voor McLaren in de Formule 1. Vanwege de contractverlenging bij zijn huidige werkgever, zal hij geen kans maken op een zitje bij een ander topteam, als deze vrijkomt, zoals nu het geval is bij Mercedes. Norris heeft daar echter geen spijt van.

Slechts zeven coureurs zijn momenteel verzekerd van een zitje in de koningsklasse na 2024. Dat zijn Lewis Hamilton en Charles Leclerc bij Ferrari, Norris en Oscar Piastri bij McLaren, George Russell bij Mercedes, Max Verstappen bij Red Bull Racing en Alexander Albon bij Williams. Norris had sinds begin 2022 al een contract voor vier seizoenen, maar vorige maand heeft de Brit deze verlengd voor meerdere jaren na 2025. Hij lijkt er zelfverzekerd van te zijn dat het succes met de papaya-kleurige bolide nog komt, ook al zou hij wellicht meer kans maken op overwinningen of kampioenschappen bij Mercedes, waar nu plek is naast Russell, of bij Red Bull, waar een vraagteken hangt boven het stoeltje van Sergio Pérez.

Geen spijt

"Ik ben heel erg blij," begon Norris tegenover de aanwezige media tijdens de testdagen in Bahrein over McLaren, het team waarmee hij zijn debuut maakte in 2019. "Ik had kunnen wachten, ik had de keus. Ik wist dat er mogelijke kansen mijn kant op zouden komen. Ik wist welke mogelijkheden ik vorig jaar op dat moment had en bij het ingaan van dit jaar en wat er had kunnen gebeuren of wat is de komende jaren überhaupt nog gaat gebeuren. Dus er is geen spijt van welke kant dan ook. Ik heb vertrouwen in mijn team en wat we hebben bereikt en wat we kunnen bereiken in de toekomst, en ik ben erg blij met waar ik zit."

McLaren moet weer topteam worden

"Uiteraard was ik blijer geweest, als we meer van de doelen die we hadden gezet, ook echt bereikt hadden," vervolgde de 24-jarige uit Bristol. "Maar het belangrijkste is dat ik geniet van mijn tijd met de jongens waarmee ik samenwerk en persoonlijk maakt dat altijd een groot deel uit van mijn leven. Ik wil genieten van waar ik ben, en dat doe ik. Ik denk dat dat tegelijkertijd ook belangrijk is om te proberen als team te verbeteren, door iedereen te kennen en iedereen te pushen, en ik denk dat iedereen ertoe in staat is om het doel om een topteam te zijn in de Formule 1 te bereiken. Dus ik ben erg blij."