FIA geeft tekst en uitleg over diskwalificaties, Verstappen krijgt bodyguards in Mexico | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 26 oktober 2023 23:55

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De mediadag in Mexico is aangebroken. Vandaag werd er bekend dat Max Verstappen tijdens het raceweekend in Mexico wordt voorzien van bodyguards. De FIA geeft verduidelijking over de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Austin en ook Sergio Pérez roept de fans in Mexico op om een voorbeeld te zijn. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Belangrijke moment voor Red Bull: straf FIA na overschrijden budgetcap bijna voorbij

Red Bull Racing had in 2021 de budgetcap overschreden en kreeg daarvoor een boete van zeven miljoen dollar en een vermindering van ontwikkelingstijd. Vooral dat laatste is een flinke straf voor het Oostenrijkse team, maar er is ook goed nieuws, want aan het einde van de maand is die straf voorbij. Red Bull kon rekenen om tien procent minder ontwikkelingstijd, maar mag vanaf 1 november genieten van de 'normale' tijd die het als kampioen krijgt. Het hele verhaal over de straf die verloopt voor Red Bull Racing lees je hier.

FIA komt met tekst en uitleg na diskwalificatie Hamilton en Leclerc in Austin

De internationale autosportbond stond de afgelopen dagen meer in het nieuws, dan het orgaan lief was. Zo deelde de FIA in Austin twee diskwalificaties uit en die waren voor Hamilton en Leclerc. Het duo had een auto in Austin, waarvan de skid blocks te ver waren afgesleten en dat kon volgens de FIA niet door de beugel. In de dagen erna zijn er veel vragen gekomen vanuit de fans. Die stelden dat alle auto's moeten worden gecontroleerd, maar de autobond voorziet die mensen van repliek. Lees het volledige statement van de FIA

Marko: 'Twee bodyguards voor Verstappen tijdens raceweekend in Mexico'

In aanloop naar het raceweekend in Mexico maakte Helmut Marko bekend dat hij Max Verstappen gaat voorzien van twee bodyguards. De tachtigjarige Oostenrijker wil geen enkel risico lopen met de drievoudig kampioen, die niet altijd even populair is in het land van teamgenoot Sergio Pérez. Om dit weekend geen enkel risico te lopen zijn er dus twee beveiligers aan de zijde van de Nederlander, hoewel Verstappen zelf dat eigenlijk niet ziet zitten. Lees hier de volledige beredenering van Marko

Verstappen: 'Over één ronde denk ik niet dat we de snelste zijn'

Max Verstappen gaat voorafgaand aan het raceweekend in Mexico in op de kansen van Red Bull Racing op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De Nederlander legt uit dat de auto's van het team uit Milton Keynes eigenlijk altijd wel goed gaan in Mexico en dat hij daarvoor eigenlijk niet eens de oorzaak weet. Toch gaat de Nederlander op jacht naar zijn 51e zege, al moet hij toegeven dat de kwalificatie misschien wel een dingetje gaat worden. Lees hier de gehele vooruitblik van Verstappen

Na Pérez doet ook organisatie Mexico GP oproep richting fans: "Wees een voorbeeld"

Voor de 33-jarige Sergio Pérez staat zijn thuisrace dit weekend op het programma. In Austin waren er al geluiden te horen richting zijn teamgenoot en de Mexicaanse fans, die normaliter wel een feestje kunnen bouwen, moeten volgens de organisatie vooral het goede voorbeeld gaan geven dit weekend. Lees hier de hele reactie van de organisatie