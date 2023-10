Lars Leeftink

De zorgen over het onthaal en de veiligheid van Max Verstappen, die tijdens de Formule 1 Grand Prix van Mexico gaat voor zijn 51ste zege in de Formule 1, zijn duidelijk groot. Nadat Sergio Pérez zich al besloot te richten tot de fans en Red Bull Racing zelf ook al besloot in te grijpen met bodyguards, heeft nu ook de organisatie van de Grand Prix maatregelen genomen en een oproep gedaan.

De afgelopen seizoenen is gebleken dat Verstappen niet altijd positief onthaald werd door de aanwezige fans in Mexico Stad, die vooral Mexicaans zijn en logischerwijs fan zijn van Pérez. Vaak leverde het, na sessies en tijdens het podium, boegeroep op. Ook dit jaar hebben de Mexicaans fans, of fans van Pérez, zich na races buiten het raceweekend in Mexico al vaak laten horen richting de Nederlander. Nadat Verstappen zelf al lovend was over de fans, liet Pérez woensdag weten dat hij hoopt dat de fans niet alleen de Mexicaan, maar ook zijn teamgenoot steunen.

Campagne GP Mexico

Red Bull heeft echter zelf al maatregelen genomen door twee bodyguards met Verstappen mee te laten lopen tijdens het weekend in Mexico. In gesprek met Esto laat Rodrigo Sanchez, marketing en public relations director van de Grand Prix in Mexico, weten dat er een campagne is gestart om positief gedrag van fans tijdens het raceweekend te stimuleren. Het is onderdeel van de maatregelen die de organisatie neemt. "Op basis van wat we de afgelopen jaren in verschillende races hebben gezien, hebben we de #racepect campagne opgericht. Dit is niet een bericht aan de Mexicanen of de Mexicaanse fan, maar simpelweg een oproep omdat we in de afgelopen jaren en gedurende het huidige kampioenschappen ongelukkige uitspraken en houdingen hebben gezien."

Voorbeeld geven

Volgens Sanchez moeten de Mexicaan fans het juiste voorbeeld geven. "Ik denk dat als de coureurs zich niet zo gedragen naast de baan, dat wij, degene die niet in de wagen zitten, een voorbeeld moeten nemen aan hun en niet bepaald gedrag laten zien. Wees een voorbeeld dat F1 kan leven met veel passie, maar ook respect en dat dat heel goed samen kan gaan. Mexico moet een veilig land zijn, waar elke fan van over de hele wereld met open armen wordt ontvangen."